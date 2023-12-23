„Чем вы лучше Путина?“ Российские коммунисты выдвинули кандидатом в президенты РФ депутата Госдумы Николая Харитонова

22 декабря пленум партии предложил выдвинуть Харитонова на выборы президента РФ вместо Геннадия Зюганова. Харитонов был единственным кандидатом в бюллетене, решение было принято путем тайного голосования. За него проголосовали 175 человек, еще шесть высказались против.

На вопрос РБК, будет ли он критиковать Путина в ходе предвыборной кампании, Харитонов ответил: „За что? Он отвечает за свой цикл работы, я за свой. Я не из тех людей, чтобы критиковать коллегу. Я прекрасно понимаю, насколько тяжела ноша быть президентом России“.

Что поменялось с тех пор: Путин стал слабее или вы популярнее?

– Необходимо подтверждать, что люди вам доверяют.

Вы рассчитываете победить?

– Я не могу так говорить.

Чем вы лучше Путина?

– Я так не могу говорить.

Что вам в себе нравится?

– Я люблю людей.

А Путин любит людей?

– Я не могу говорить за чужих.

75-летний Николай Харитонов в 2004 году уже выдвигался в президенты. Тогда коммунист набрал около 14% голосов и занял второе место.