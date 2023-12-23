„Чем вы лучше Путина?“ Российские коммунисты выдвинули кандидатом в президенты РФ депутата Госдумы Николая Харитонова(20)
Партия КПРФ проголосовала за кандидатуру депутата Госдумы из Новосибирской области Николая Харитонова в президенты РФ, сообщает Spektr.
22 декабря пленум партии предложил выдвинуть Харитонова на выборы президента РФ вместо Геннадия Зюганова. Харитонов был единственным кандидатом в бюллетене, решение было принято путем тайного голосования. За него проголосовали 175 человек, еще шесть высказались против.
На вопрос РБК, будет ли он критиковать Путина в ходе предвыборной кампании, Харитонов ответил: „За что? Он отвечает за свой цикл работы, я за свой. Я не из тех людей, чтобы критиковать коллегу. Я прекрасно понимаю, насколько тяжела ноша быть президентом России“.
Что поменялось с тех пор: Путин стал слабее или вы популярнее?
– Необходимо подтверждать, что люди вам доверяют.
Вы рассчитываете победить?
– Я не могу так говорить.
Чем вы лучше Путина?
– Я так не могу говорить.
Что вам в себе нравится?
– Я люблю людей.
А Путин любит людей?
– Я не могу говорить за чужих.
75-летний Николай Харитонов в 2004 году уже выдвигался в президенты. Тогда коммунист набрал около 14% голосов и занял второе место.