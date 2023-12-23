ФОТО | Таких очередей на границе давно не было! В Нарве второй день длительное ожидание входа на погранпункт(23)
Пешая очередь на вход в погранпункт в Нарве сохраняется и сегодня, 23 декабря. Хотя она не постоянная. Люди словно волнами подходят к границе. В основном длинная очередь образуется, когда подъезжают автобусы. Кто-то предпочитает оставаться в них, но тогда путешественникам гарантированно приходится ждать несколько часов. Поэтому многие решаются идти пешком, а из Ивангорода добираться до Санкт-Петербурга на такси или маршрутке.
Например, в районе семи утра людей у входа на погранпункт не было, а прошедшей ночью, по словам пользователей фейсбука из группы „Граница Нарва-Ивангород“, многие стояли по 2-3 часа. По состоянию на 14:30 23 декабря, у погранпункта стоит более 50 человек и семь автобусов.
Девушка в группе телеграм канала „Эстония-Россия“ пишет, что она ехала в Санкт-Петербург этой ночью. На КПП в Нарве они были в 02:36, прошли границу за полчаса, но автобус не проезжал до шести часов утра. Потом они провели час на российской границе, до северной столицы России добрались только в девять утра.
При этом пограничники работают в штатном режиме. Нарушений в работе нет, все оборудование для автоматического прохода через границу также действует.
Большая часть ожидающих в очереди - это люди с чемоданами. Кто-то едет на праздники в Россию к друзьям и родным, а кто-то въехал в Евросоюз через Финляндию, когда страна временно открывала границу, а теперь возвращается окольными путями домой.
Один местный нарвитянин, пытаясь сохранять хорошее настроение, рассказал, что когда-то, лет десять назад, очереди бывали намного длиннее. Постоять сейчас полчаса-час — не проблема. Хотя для туристов с детьми и с животными, пожалуй, проблема есть.
Очередь наблюдается и на вход в Эстонию. По сообщениям пользователей фейсбука, кто-то проходит за полчаса российский КПП, а кто-то стоит по несколько часов в очереди.
По данным сервиса GoSwift в живой очереди на погранпункт Нарва-1 находится 43 автомобиля, а в очереди по брони 462, задержка — 24 часа. В автоочереди в основном стоят машины с эстонскими номерами, но есть и много финских номеров
По словам Антса Кутти, руководителя службы внешней границы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента, сейчас через Нарву идет большой поток финских машин, как легковых, так и грузовых. По статистике, которую привел Кутти, с 3 по 16 ноября, до закрытия Финляндией границы, через Нарву проехало 13 легковых машин и две фуры. А с 17 ноября по 8 декабря — 910 легковых и 220 грузовиков. Сейчас этот поток еще возрос.