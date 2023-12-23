ФОТО | Таких очередей на границе давно не было! В Нарве второй день длительное ожидание входа на погранпункт

Например, в районе семи утра людей у входа на погранпункт не было, а прошедшей ночью, по словам пользователей фейсбука из группы „Граница Нарва-Ивангород“, многие стояли по 2-3 часа. По состоянию на 14:30 23 декабря, у погранпункта стоит более 50 человек и семь автобусов.

Девушка в группе телеграм канала „Эстония-Россия“ пишет, что она ехала в Санкт-Петербург этой ночью. На КПП в Нарве они были в 02:36, прошли границу за полчаса, но автобус не проезжал до шести часов утра. Потом они провели час на российской границе, до северной столицы России добрались только в девять утра.

При этом пограничники работают в штатном режиме. Нарушений в работе нет, все оборудование для автоматического прохода через границу также действует.

Большая часть ожидающих в очереди - это люди с чемоданами. Кто-то едет на праздники в Россию к друзьям и родным, а кто-то въехал в Евросоюз через Финляндию, когда страна временно открывала границу, а теперь возвращается окольными путями домой.

Один местный нарвитянин, пытаясь сохранять хорошее настроение, рассказал, что когда-то, лет десять назад, очереди бывали намного длиннее. Постоять сейчас полчаса-час — не проблема. Хотя для туристов с детьми и с животными, пожалуй, проблема есть.

Очередь наблюдается и на вход в Эстонию. По сообщениям пользователей фейсбука, кто-то проходит за полчаса российский КПП, а кто-то стоит по несколько часов в очереди.

По данным сервиса GoSwift в живой очереди на погранпункт Нарва-1 находится 43 автомобиля, а в очереди по брони 462, задержка — 24 часа. В автоочереди в основном стоят машины с эстонскими номерами, но есть и много финских номеров