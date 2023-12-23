ЦИК отказал в регистрации кандидата в президенты РФ Екатерины Дунцовой

Заседание ЦИК по регистрации инициативной группы проходила в субботу. Трансляция, с техническими сбоями, велась на сайте комиссии.

Утверждается, что в документах Дунцовой обнаружено более ста ошибок, а ее нотариус допустил ошибки при заверении документов на выдвижение. Например, в одном случае указано отчество „Валерьевна“, а в другом — „Валериевна“.

В то же время канал Ateo Breaking сообщает, что решение ЦИК отказать Дунцовой в регистрации предварительное, и продолжает обсуждаться членами комиссии.

Екатерина Дунцова — журналистка из Ржева и бывший депутат Ржевской городской думы. Она объявила о намерении выдвигаться в президенты в ноябре. Дунцова выступает за прекращение войны в Украине и против политических репрессий в России.

20 декабря Екатерина Дунцова подала в ЦИК документы для регистрации своей инициативной группы. Комиссия должна рассмотреть документы в течение пяти дней. Если бы ЦИК зарегистрировал ее инициативу, она должна была начать предвыборную агитацию и собирать подписи, чтобы баллотироваться на выборах. После регистрации инициативной группы ей необходимо было бы собрать 300 000 подписей, чтобы ее кандидатура вошла в избирательные бюллетени.

Выборы главы государства пройдут в России 15−17 марта 2024 года. В них будет участвовать Владимир Путин. В случае его избрания он заступит на пятый президентский срок.

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