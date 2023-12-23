Обнуленные. Три истории о релокантах, которым пришлось уехать из-за преследований, войны и социальной уязвимости

— Я, как законопослушный гражданин, позвонил, мне назначили встречу в „Лефортово“. Но так совпало, что я заболел ковидом, мне поставили официальный диагноз и отправили на больничный. Я перезвонил следователю, сообщил, что не смогу приехать в назначенный день, он ответил, что как раз тоже не может. Попросил перезвонить после выхода с больничного. Самое интересное, что когда я перезвонил, то услышал в трубке, что „данный номер не обслуживается“. Я ещё несколько раз перезванивал, но результат тот же. Сказал начальнику, что не могу дозвониться, он ответил: „Ну и ладно“.

— Я сижу на работе, открывается дверь, и заходит толпа: начальство, наш „первый отдел“, ФСБ (один из них был следователь по особо важным делам, как я успел прочитать) и понятые, — вспоминает Жирихин. — Показывают мне мой пост в Инстаграме (опубликованный сразу после вторжения России в Украину. — Ред.) как причину, по которой они ко мне пришли. И тут же начинают обыск на моём рабочем месте. Казалось бы: если у меня пост в интернете, зачем приходить ко мне на работу на режимное предприятие, обыскивать рабочее место и изымать технику? Так потом мы ещё все вместе поехали ко мне домой, и там они изымали уже всё подряд. Не уверен, что их что-то конкретное интересовало. Забрали и расписание докладов на конференциях, и наклейки „Навальный–2018“, и даже книги (их заинтересовал Александр Невзоров). Причём в протоколе указаны были только компьютер и ноутбук, а никаких копий мне не дали. Сказали, что рабочую технику смогу потом забрать у работодателя, а про личные вещи даже объяснять не стали. Так мне ничего и не вернули, у меня нет ни протокола изъятия, ни протокола допроса. При этом опрашивали меня исключительно на тему Навального. Показали бумажку, в которой было написано про „дискредитацию“, забрали документы по проекту HEXAFLY-INT, а допрашивали по Навальному. Что они, собственно хотели, так и осталось загадкой.