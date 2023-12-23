ВОЗ: число заражений ковидом в мире за месяц выросло на 52%. Больше всего заболевших в России

За этот период, по данным ВОЗ, из-за ковида умерли более трех тысяч человек, что на 8% меньше, чем в предыдущий период.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в России, где за это время коронавирус выявили у 279 359 человек, что на 130% больше, чем в предыдущий 28-дневный период.

В ВОЗ отметили, что помимо России больше всего заболевших выявили в Сингапуре (120 898 новых случаев; рост на 86%), Италии (114 795 случаев; +10%), Польше (39 828 случаев; +82%) и Австралии (39 505 случае; +12%).

Всего по состоянию на 17 декабря 2023 года в мире зарегистрировали более 772 миллионов подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, умерли почти семь миллионов человек.

Всемирная организация здравоохранения в мае 2023 года объявила, что перестала считать распространение COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного значения. ВОЗ объявила ковид чрезвычайной ситуацией в январе 2020 года, а уже в марте охарактеризовала распространение заболевания как пандемию.

Министерство здравоохранения России в июле 2023 года предложило отказаться от массовой вакцинации против COVID-19 в связи со стабилизацией эпидемической ситуации.