ISW: первые истребители F-16 могут прибыть в Украину еще в этом году

Аналитики ссылаются на состоявшийся 22 декабря телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В нем Рютте подтвердил, что власти Нидерландов готовят к передаче Украине 18 самолетов F-16.

Рютте не указал конкретные сроки, однако, напоминает ISW, недавно Министерство обороны Эстонии опубликовало военно-стратегический план победы Украины над Россией, в котором утверждается, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже подтвердили передачу украинской стороне F-16 до конца текущего года.

Ранее представители Воздушных сил ВСУ заявляли, что ожидают истребители весной 2024 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.