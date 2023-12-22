ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (667-й день) | ВСУ заявили о трех сбитых российских Су-34
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
ВСУ сообщают о 24 сбитых российских „шахедах“ из 28
В ночь на пятницу Россия атаковала территорию Украины 28 ударными беспилотниками, сообщают Воздушные силы ВСУ. Дроны-камикадзе летели со стороны Курска, Краснодарского края и Крыма.
Из них сбито 24 „шахеда“ в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей, заявляют украинские военные.
По данным Сил обороны юга, в Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов в результате попадания вспыхнул пожар, его ликвидировали спасатели.
В Одесской области обломки дрона повредили зернохранилище. Там тоже начался пожар, его потушили. Пострадавших нет.
ВСУ заявили сразу о трех сбитых российских Су-34
Воздушные силы Украины сообщают, что в пятницу в полдень сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.
В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить заявления воюющих сторон.
Вместе с тем провоенный российский телеграм-канал Fighterbomber подтвердил потерю как минимум одного российского самолёта. „Причины выясняют, экипаж ищут“, — написал он.
Другие российские милитаристские источники сообщают, что российская боевая авиация потеряла сегодня не один самолёт.
Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 самолётов F-16
„Поставка истребителей F-16 является одним из важнейших элементов достигнутых договоренностей по военной поддержке Украины“, — написал и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в социальной сети X (бывший „Твиттер“).
По его словам, это необходимо для реагирования на продолжающуюся российскую агрессию.
Позже информацию о подготовке к началу поставок F-16 подтвердил на своей странице и президент Украины Владимир Зеленский.
До начала передачи американских истребителей Нидерландам нужно получить разрешение от США на их экспорт. Необходимо также создать условия для работы обслуживающего персонала и инфраструктуры.
Япония приняла решение передать США ракеты для ЗРК Patriot. Это может помочь Украине
Япония решила смягчить правила экспорта оружия, что позволит ей экспортировать несколько десятков ракет Patriot в США для пополнения запасов Пентагона.
В свою очередь США смогут направить больше средств ПВО Украине.
Япония производит ракеты для Patriot по лицензии разработчика — американской компании Raytheon. Однако страна долгое время соблюдала запрет на экспорт летальных вооружений.
Поправки, внесённые в японское законодательство, разрешают поставки оборонной продукции, произведенной в Японии по иностранной лицензии, странам-обладателям патента.
Байден поднимал вопрос о поставках ракет из Японии на встрече с премьер-министром страны Фумио Кисидой в Кэмп-Дэвиде.
Евросоюз передает Украине еще 500 генераторов
Евросоюз передает Украине дополнительные 500 электрогенераторов, которые помогут избежать отключения от электричества больниц, школ и коммунальной инфраструктуры в результате прошлых и возможных новых российских ударов этой зимой.
В сообщении представительства ЕС в Украине говорится, что 500 дополнительных генераторов передаются из размещенных в Польше резервов ЕС.
Часть из них обладает достаточной мощностью, чтобы обеспечивать электричеством целую больницу. Общая стоимость генераторов составляет 16,5 млн евро.
Эстония заявила, что не будет выдавать Украине мужчин для службы в ВСУ
„Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать“, — сказалначальник департамента пограничной политики МВД Эстонии Янек Мяги.
Украина вернула тела 66 погибших солдат
Украина в пятницу вернула тела 66 своих погибших солдат. Об этом сообщил в соцсетях украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Были ли останки украинских солдат возвращены в рамках обмена с Россией или в результате какой-то иной договоренности, Координационный штаб не сообщил. Российская сторона пока ничего об этом не говорила.
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