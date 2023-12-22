ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (667-й день) | ВСУ заявили о трех сбитых российских Су-34

ВСУ сообщают о 24 сбитых российских „шахедах“ из 28

В ночь на пятницу Россия атаковала территорию Украины 28 ударными беспилотниками, сообщают Воздушные силы ВСУ. Дроны-камикадзе летели со стороны Курска, Краснодарского края и Крыма.

Из них сбито 24 „шахеда“ в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей, заявляют украинские военные.

По данным Сил обороны юга, в Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов в результате попадания вспыхнул пожар, его ликвидировали спасатели.

В Одесской области обломки дрона повредили зернохранилище. Там тоже начался пожар, его потушили. Пострадавших нет.

ВСУ заявили сразу о трех сбитых российских Су-34

Воздушные силы Украины сообщают, что в пятницу в полдень сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить заявления воюющих сторон.

Вместе с тем провоенный российский телеграм-канал Fighterbomber подтвердил потерю как минимум одного российского самолёта. „Причины выясняют, экипаж ищут“, — написал он.

Другие российские милитаристские источники сообщают, что российская боевая авиация потеряла сегодня не один самолёт.

Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 самолётов F-16

„Поставка истребителей F-16 является одним из важнейших элементов достигнутых договоренностей по военной поддержке Украины“, — написал и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в социальной сети X (бывший „Твиттер“).

По его словам, это необходимо для реагирования на продолжающуюся российскую агрессию.

Позже информацию о подготовке к началу поставок F-16 подтвердил на своей странице и президент Украины Владимир Зеленский.

До начала передачи американских истребителей Нидерландам нужно получить разрешение от США на их экспорт. Необходимо также создать условия для работы обслуживающего персонала и инфраструктуры.

Япония приняла решение передать США ракеты для ЗРК Patriot. Это может помочь Украине