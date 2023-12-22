„Весь факультет был залит кровью“. Новые подробности и свидетельства стрельбы в университете Праги(2)
Полиция Праги расследует мотивы массовой стрельбы, устроенной накануне студентом Карлова университета в одном из зданий вуза. Он застрелился при приближении полицейских, заявили в департаменте полиции. По предварительным данным следствия, стрелок действовал в одиночку, пишет BBC Russian.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что полиция не связывает произошедшее с международным терроризмом, стрелок действовал, руководствуясь собственными мотивами, которые предстоит установить.
Хотя на пресс-конференции в четверг глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сказал, что, по одной из версий, он мог вдохновиться похожим актом, совершенным за рубежом.
„У нас есть очень новая, неподтвержденная информация с аккаунта в соцсети, что он, предположительно, сделал это под влиянием теракта, который произошел в России осенью этого года“, — сказал Вондрашек.
Судя по всему, Вондрашек имел в виду события в Брянске, где восьмиклассница открыла стрельбу из ружья в школе. Однако это произошло не осенью, а в начале декабря.
В любом случае дальнейшего развития у этой версии пока нет.
Чешская пресса назвала имя стрелка — Давид Козак.
Ему было 24 года, он был студентом Карлова университета и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
При этом во время обыска в его доме был найден большой арсенал оружия, заявляет полиция Праги.
В результате стрельбы погибли 13 человек, все — граждане Чехии.
По некоторым сообщениям, стрелок также убил собственного отца, но, возможно, это произошло в другом месте.
Имена жертв пока официально не раскрываются.
Но кафедра музыковедения Карлова университета в пятницу подтвердила в своем аккаунте в фейсбуке гибель завкафедрой Ленки Главковой.
Также ранены 25 человек, десять из них находятся в критическом состоянии, сообщают медицинские службы страны. Среди раненых один голландец и двое туристов из ОАЭ.
Это самое массовое убийство в истории современной Чехии.
Центр Праги оцеплен полицией. Люди приносят к импровизированному мемориалу цветы и свечи.
В столичных школах и других учреждениях, которые, по мнению властей, могут стать легкой целью злоумышленников, усилены меры безопасности.
В субботу в стране будет объявлен общенациональный траур. Отменены многие спортивные и культурные мероприятия.
Президент Чехии Петр Павел призвал нацию к единству и заявил, что произошедшее не должно стать поводом для политических баталий.
Он также отметил, что важно не допустить распространения дезинформации о трагедии.
„Я глубоко опечален и испытываю беспомощность и гнев от мысли, что так бессмысленно потеряны жизни людей“, — сказал Павел.
Свидетельства изнутри
Стрельба началась в четверг в три часа по местному времени в здании философского факультета, расположенного в самом центре Праги, недалеко от Карлова моста.
По словам очевидцев, стрелок открыл огонь в коридорах и аудиториях, студенты и преподаватели пытались забаррикадироваться внутри классов, используя мебель.
В соцсетях появилось видео, на котором люди вылезают в окна на довольно большой высоте и повисают на уступе, чтобы спрыгнуть на крышу соседнего здания, расположенную несколькими метрами ниже.
На других видео видно, как туристы спешно покидают Карлов мост — главную достопримечательность Праги.
„Мы приехали на место в течение пяти минут, находились недалеко, возле философского факультета, и сразу начали действовать. Все прибывшие полицейские патрули сразу же развернулись по правилам военной защиты и, используя длинноствольное оружие, приступили к операции. Несколько человек добрались до здания, вошли внутрь и начали поиски преступника. Он почувствовал, что ему не выбраться, и поступил обычным для таких случаев способом — покончил с собой“, — рассказал о ходе операции майор моторизированного подразделения быстрого реагирования Йозеф Йерабек на пресс-конференции в пятницу.
По словам находившегося внутри здания студента Якоба Вайцмана, стрелок заходил во все подряд аудитории и стрелял во всех, кого видел.
Сам Вайцман находился в помещении с преподавателем, когда началась стрельба. К моменту приближения стрелка они уже успели забаррикадироваться и наблюдали, как он пытается открыть дверь.
Через некоторое время студента и учителя эвакуировала полиция.
„Когда мы выходили, все здание факультета было залито кровью“, — рассказал Якоб Вайцман.
По данным полиции, все 13 жертв были убиты внутри здания.
Важная, но нуждающаяся в подтверждении информация
Появилась информация, что в четверг утром полиция Праги получила сообщение, что в столицу из соседнего города направляется подозрительный молодой человек, который может попытаться совершить самоубийство.
Судя по всему, полицейские установили его личность, потому что, как сообщается, эвакуировали другое здание университета, где с большой долей вероятности мог появиться подозреваемый.
Возможно, это объясняет, почему моторизированный патруль майора Йозефа Йерабика находился у здания философского факультета, когда началась стрельба в другом месте.
Также сообщается, что Давид Козак, возможно, совершил убийство молодого мужчины и его двухмесячной дочери в лесопарке на окраине Праги 15 декабря.
Полиция подтверждает, что такое преступление действительно было совершено, но причастность к нему Козака пока доподлинно не установлена.
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