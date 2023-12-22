„Весь факультет был залит кровью“. Новые подробности и свидетельства стрельбы в университете Праги

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что полиция не связывает произошедшее с международным терроризмом, стрелок действовал, руководствуясь собственными мотивами, которые предстоит установить.

Хотя на пресс-конференции в четверг глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сказал, что, по одной из версий, он мог вдохновиться похожим актом, совершенным за рубежом.

„У нас есть очень новая, неподтвержденная информация с аккаунта в соцсети, что он, предположительно, сделал это под влиянием теракта, который произошел в России осенью этого года“, — сказал Вондрашек.

Судя по всему, Вондрашек имел в виду события в Брянске, где восьмиклассница открыла стрельбу из ружья в школе. Однако это произошло не осенью, а в начале декабря.

В любом случае дальнейшего развития у этой версии пока нет.

Чешская пресса назвала имя стрелка — Давид Козак.

Ему было 24 года, он был студентом Карлова университета и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

При этом во время обыска в его доме был найден большой арсенал оружия, заявляет полиция Праги.

В результате стрельбы погибли 13 человек, все — граждане Чехии.

По некоторым сообщениям, стрелок также убил собственного отца, но, возможно, это произошло в другом месте.

Имена жертв пока официально не раскрываются.

Но кафедра музыковедения Карлова университета в пятницу подтвердила в своем аккаунте в фейсбуке гибель завкафедрой Ленки Главковой.

Также ранены 25 человек, десять из них находятся в критическом состоянии, сообщают медицинские службы страны. Среди раненых один голландец и двое туристов из ОАЭ.

Это самое массовое убийство в истории современной Чехии.

Центр Праги оцеплен полицией. Люди приносят к импровизированному мемориалу цветы и свечи.

В столичных школах и других учреждениях, которые, по мнению властей, могут стать легкой целью злоумышленников, усилены меры безопасности.

В субботу в стране будет объявлен общенациональный траур. Отменены многие спортивные и культурные мероприятия.