Подлинна ли аудиозапись, на которой Владимир Зеленский грубо критикует лидеров США, Германии и Польши?

На аудио человек, по голосу напоминающий Зеленского, сообщает, что только что поговорил с госсекретарём США Энтони Блинкеном и узнал о сильной обеспокоенности президента Байдена уровнем коррупции в Украине. Байден якобы даже угрожает заменить Зеленского кем-то другим, если не будут приняты соответствующие меры. Мужчину это возмущает, ведь, по его словам, „без коррупции вся администрация просто развалилась бы“. Зеленский крайне недоволен скоростью поставок оружия в Украину и отсутствием ясности по поводу вступления Украины в Евросоюз. Запись сопровождается нецензурными выражениями в адрес американского президента, премьер-министра Германии Олафа Шольца, президента Польши Анджея Дуды и премьера Матеуша Моравецкого. Периодически собеседница (предполагается, что это первая леди Украины Елена Зеленская) реагирует недоумевающими репликами. „В гробу я видал таких союзников“ — так звучит ключевая фраза основного героя записи. Во многих публикациях указан и предполагаемый источник слитого медиафайла — некое издание The Intel Drop.Об этом написали такие русскоязычные издания, как „Подоляка“, „Столица-С“ и „Лента новостей Киева“. Запись получила большую популярность в соцсетях — „ВКонтакте“, X, а особенно в Telegram, где её распространили, в частности, каналы „Россия сейчас“ (244 000 просмотров на момент написания разбора), „Шейх Тамир“ (191 000), „Путин в Telegram“ (168 000), „Скотт Риттер в Telegram“ (90 000).

Вопрос военной и финансовой помощи Запада Украине — одна из самых обсуждаемых тем, связанных с этой страной. В декабре 2023 года американские власти предупредили, что возможности почти исчерпаны и следующий пакет станет последним, если Конгресс не утвердит дополнительные расходы. Одновременно президент Украины Зеленский периодически критикует как заокеанских коллег за промедление с помощью, так и европейских — за препятствия в вопросе вхождения страны в ЕС.