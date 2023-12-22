Подлинна ли аудиозапись, на которой Владимир Зеленский грубо критикует лидеров США, Германии и Польши?
В декабре 2023 года по Сети начала распространяться запись частной беседы двух человек, представленных как президент Украины и его супруга. Мы проверили, корректна ли такая атрибуция.
На аудио человек, по голосу напоминающий Зеленского, сообщает, что только что поговорил с госсекретарём США Энтони Блинкеном и узнал о сильной обеспокоенности президента Байдена уровнем коррупции в Украине. Байден якобы даже угрожает заменить Зеленского кем-то другим, если не будут приняты соответствующие меры. Мужчину это возмущает, ведь, по его словам, „без коррупции вся администрация просто развалилась бы“. Зеленский крайне недоволен скоростью поставок оружия в Украину и отсутствием ясности по поводу вступления Украины в Евросоюз. Запись сопровождается нецензурными выражениями в адрес американского президента, премьер-министра Германии Олафа Шольца, президента Польши Анджея Дуды и премьера Матеуша Моравецкого. Периодически собеседница (предполагается, что это первая леди Украины Елена Зеленская) реагирует недоумевающими репликами. „В гробу я видал таких союзников“ — так звучит ключевая фраза основного героя записи. Во многих публикациях указан и предполагаемый источник слитого медиафайла — некое издание The Intel Drop.Об этом написали такие русскоязычные издания, как „Подоляка“, „Столица-С“ и „Лента новостей Киева“. Запись получила большую популярность в соцсетях — „ВКонтакте“, X, а особенно в Telegram, где её распространили, в частности, каналы „Россия сейчас“ (244 000 просмотров на момент написания разбора), „Шейх Тамир“ (191 000), „Путин в Telegram“ (168 000), „Скотт Риттер в Telegram“ (90 000).
Вопрос военной и финансовой помощи Запада Украине — одна из самых обсуждаемых тем, связанных с этой страной. В декабре 2023 года американские власти предупредили, что возможности почти исчерпаны и следующий пакет станет последним, если Конгресс не утвердит дополнительные расходы. Одновременно президент Украины Зеленский периодически критикует как заокеанских коллег за промедление с помощью, так и европейских — за препятствия в вопросе вхождения страны в ЕС.
Действительно, обсуждаемая аудиозапись с расшифровкой впервые появилась в Сети 6 декабря на сайте издания The Intel Drop. „Учитывая падение его (Зеленского. — Прим. ред.) популярности как среди западных союзников, так и среди руководства украинской армии, утечка информации могла быть осуществлена как украинскими, так и западными спецслужбами“, — утверждают авторы статьи, не называя конкретный источник. Такая подача вполне в духе The Intel Drop — это издание, созданное в сентябре 2022 года и зарегистрированное в Нидерландах, ведёт одностороннюю пропаганду и неоднократно публиковало недостоверную информацию на тему войны в Украине. В частности, весной оно сообщило о российском ударе по секретному бункеру НАТО во Львовской области, а совсем недавно распространило видеозапись, якобы доказывающую связь Фонда Елены Зеленской с торговлей детьми. Оба случая были разобраны „Проверено“ и получили вердикты „Фейк“.
Основной интерес представляет сама аудиозапись, о которой идёт речь. На всём её протяжении якобы Владимир Зеленский говорит на разговорном языке, постоянно переходя с украинского на русский и наоборот, причём он произносит украинские слова с сильным русским акцентом („закінчів“, „пєрєміґ“, „батьківщіну“, „разуміїш“). Акцент предполагаемой Елены Зеленской ещё сильнее заметен — она как будто совсем не знает украинского языка. В реальной жизни и президент, и первая леди Украины в достаточной мере владеют родным языком и не испытывают таких проблем.
Мы не можем достоверно знать, что в американском руководстве думают об уровне коррупции в Украине, однако Еврокомиссия ещё совсем недавно отмечала относительные успехи страны в борьбе с этой проблемой.
12 декабря на вирусную запись отреагировали и в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики Украины. Заявление этой организации гласит: „Аудиозапись разговора между Владимиром Зеленским и его женой Еленой является фейковой. Это запись актёров. Оба актёра имеют сильный русский акцент, а их произношение — нетипичное и не похожее на темперамент речи Зеленских. Фейкоделы не гнушаются созданием и использованием ложных записей для распространения дезинформации о действующей власти в Украине. Их цель — поссорить мировых лидеров и добиться отмены финансовой и военной поддержки Киева“.
Таким образом, нет ни одного факта, подтверждающего подлинность аудиозаписи разговора четы Зеленских. Её распространил сайт, известный своими антиукраинскими фейками, разговор не соответствует манере речи супругов, и украинская государственная структура выпустила опровержение.
Итог: Фейк