Подумайте о соседях! Управа Ласнамяэ обратилась к жителям района с призывом

„Город Таллинн и в этом году решил отказаться от запуска фейерверков. Учитывая экономическую ситуацию, сэкономленные средства были направлены в социальный сектор. Я призываю жителей Ласнамяэ воздержаться от запуска фейерверков между жилых домов и в позднее время суток. Помимо многих других причин, фейерверки вызывают стресс у домашних животных и маленьких детей, которые спят по ночам“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Она добавила, что понимает желание жителей отметить праздники в торжественной обстановке, но просит принять во внимание безопасность и интересы жителей близлежащих домов. Старейшина также напоминает, что в четверг, 28 декабря, вечером в 20:00 частная компания планирует провести фейерверк в Ласнамяэ.

Так же как и в прошлом году, Таллинн не будет устраивать фейерверк. Вместо этого на площади Вабадузе состоится большой новогодний праздник, на котором выступят любимые публикой эстонские ансамбли: Лайне, Trad.Attack! и nublu & gameboy tetris. Завершится мероприятие в полночь триумфальным световым шоу.

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