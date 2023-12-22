The Insider выяснил, какие западные страны помогают России делать танки. В списке есть и эстонские фирмы

В списке есть и предприятия стран Балтии, в том числе пять эстонских.

Эстония

Балтийские фирмы часто оказывают логистические и транспортные услуги, поставляя российским оборонным подрядчикам продукцию европейских производителей. Так, Gold Solution OU и Leolart.com возят из Таллинна итальянские товары для „Пумори-северо-запад“, а Alekon OU оказывает складские услуги.

Sumar Tools OU поставляет литейные модели и стержневые ящики собственного производства для ООО „Инвест-Станко“ из Химок. Эта подмосковная компания обеспечивает станками АО „Завод № 9“ — входящее в „Ростех“ предприятие, которое как раз отвечает за производство ствольных артиллерийских систем. Среди ключевых продуктов — пушки для танков Т-72 и Т-90. Сообщалось и о производстве на этом заводе пушек для „Арматы“, однако пока этот широко разрекламированный отечественный танк остается больше пиар-проектом, чем реальной силой.

Elsorel OU поставляет клей, стеклотекстолит, лампы разложения органики, азотнокислый алюминий и серебро в полуобработанном виде орловской компании „Протон-Электротекс“. Она аффилированна с АО „Протон“ — крупным производителем оптоэлектроники в России. Чтобы понять, что „Протон“ работает на военную промышленность, достаточно зайти на его сайт. Среди партнеров указаны корпорации „Ростех“, „Алмаз-Антей“ и „Тактическое ракетное вооружение“. Гендиректор „Протона“ Вячеслав Меньшов даже получил медаль „За помощь в СВО“. Но эстонских бизнесменов все это не останавливало, они продолжали торговать с „Протоном“ во время войны.

Из данных госзакупок можно узнать, что „Протон“ снабжает микросхемами ВОМЗ (который делает прицелы для танков) и множество других оборонных предприятий. Общий портфель госзаказов превышает 2,8 млрд рублей. Компания включена в санкционный список США, но не Евросоюза.

Литва и Латвия