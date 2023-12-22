ФОТО и ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ обыграл „ТалТех“, забросив на последних секундах

„ТалТех“, начавший игру явно лучше, выиграл первую четверть со счетом 21:12, а через 20 минут выигрывал со счетом 43:32. „Авис Утилитас“ во второй половине матча сократил преимущество в счете и игра выровнялась.

Каспер Суурорг вывел „ТалТех“ вперед (78:74) за 20 секунд до конца матча, но Мартин Паасоя быстро ответил трехочковым. Затем Суурорга снова отправили на линию штрафных, но на этот раз плеймейкер „ТалТеха“ реализовал один из двух бросков. Хозяева провели свою последнюю атаку и Паасоя за 1,3 секунды до конца набрал еще три очка. У „ТалТеха“ все еще был шанс на спасение, но дальний бросок Оливера Метсалу оказался не точен.