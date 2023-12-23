„Незабытый город“: Нарвский музей выставил множество исторических экспонатов. Большинство из них – впервые(2)
В Нарвском замке открылась новая выставка „Незабытый город“ об историческом центре прежней Нарвы. На выставке представлено более сотни предметов, многие из них демонстрируется впервые. На ней можно увидеть архитектурные детали XVII века, резные камни, которые украшали фасады зданий, флюгеры, петли и решетки исторических лестниц, деревянные скульптуры Спасо-Преображенского собора и церкви Святого Иоанна.
В приграничном городе в этом году было особенно много разговоров о Старой Нарве. Обсуждали эскиз планировки исторического квартала, пытались начать возрождение Кренгольма как культурного квартала города, провели археологические раскопки на Ратушной и Стокгольмской площади, сняли ситком в „декорациях“ музея о рыцарских временах. Скоро завершится консервация части Александровского собора и реконструкция лестницы Гана. Гид и историк Александр Опенко выпустил новую книгу об истории Нарвы, музей презентовал путеводитель, в котором очень много информации о прошлом города, проходили конференции, лекции и встречи, посвященные ушедшей истории Нарвы, в Арт-резиденции до 7 января идет выставка Хелене Кнооп, связанная с историей ее семьи и Кренгольмской Мануфактуры. В музее продолжается глобальный ремонт и вот, под Рождество, открылась выставка с уникальными экспонатами из исторической коллекции музея.
Кураторы выставки Светлана Андреева и Юлия Хлыстун рассказали, что идея выставки родилась еще год назад. Они хотели показать как можно больше экспонатов музея. „Мы сделали выставку в большом зале замка, потому что в музее хранится большое количество фрагментов домов Старой Нарвы, – говорят кураторы. – Старый город был настоящим музеем архитектуры до Второй мировой войны. А как показало время, несмотря на то, что Старого города уже нет, память о нем живет, и новые поколения не теряют интереса к его истории“.
„Былое величие и красоту довоенной Нарвы уже не вернуть, но все же отдельные фрагменты этого великолепия сохранились, – говорит руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова. – Многие из них, например, кованные детали, украшавшие интерьеры и экстерьеры домов, или же резные элементы каменных порталов – все это передает атмосферу и настроение старой Нарвы. При внимательном рассмотрении можно увидеть, что фрагменты каменных порталов хранят на себе следы краски – белой, золотой, темно-коричневой: Нарва была очень нарядной. Или же – цветные деревянные скульптуры, выполненные мастерами в XVII веке для интерьеров нарвских церквей – эти предметы были неотъемлемой частью сакрального мира Нарвы, но в музее раньше никогда не экспонировались“.
Мария уверена, что выставка порадует не только любителей истории, но и эстетов, подарит множество открытий тем, кто знаком со старой Нарвой только по черно-белым фотографиям. Она напоминает, что в 2024 году музей будет вспоминать трагическую дату – 80-летие бомбардировки Нарвы – города, который называли жемчужиной северного барокко. Сотрудники музея уверены, что выставка поможет задуматься о хрупкости и важности сохранения архитектурного наследия Нарвы.
„Старый Город был утрачен более 70 лет назад, а сама Нарва претерпела колоссальные демографические изменения, однако, словно фантом, образ старинного города продолжает жить в сердцах и памяти целых поколений“, - говорят сотрудники музея.
Выставка проходит на первом этаже Нарвского замка, ее можно посетить по билету музея.
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