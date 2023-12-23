„Незабытый город“: Нарвский музей выставил множество исторических экспонатов. Большинство из них – впервые

В приграничном городе в этом году было особенно много разговоров о Старой Нарве. Обсуждали эскиз планировки исторического квартала, пытались начать возрождение Кренгольма как культурного квартала города, провели археологические раскопки на Ратушной и Стокгольмской площади, сняли ситком в „декорациях“ музея о рыцарских временах. Скоро завершится консервация части Александровского собора и реконструкция лестницы Гана. Гид и историк Александр Опенко выпустил новую книгу об истории Нарвы, музей презентовал путеводитель, в котором очень много информации о прошлом города, проходили конференции, лекции и встречи, посвященные ушедшей истории Нарвы, в Арт-резиденции до 7 января идет выставка Хелене Кнооп, связанная с историей ее семьи и Кренгольмской Мануфактуры. В музее продолжается глобальный ремонт и вот, под Рождество, открылась выставка с уникальными экспонатами из исторической коллекции музея.

Кураторы выставки Светлана Андреева и Юлия Хлыстун рассказали, что идея выставки родилась еще год назад. Они хотели показать как можно больше экспонатов музея. „Мы сделали выставку в большом зале замка, потому что в музее хранится большое количество фрагментов домов Старой Нарвы, – говорят кураторы. – Старый город был настоящим музеем архитектуры до Второй мировой войны. А как показало время, несмотря на то, что Старого города уже нет, память о нем живет, и новые поколения не теряют интереса к его истории“.