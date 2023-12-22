Арестович предложил создать другую Украину, с которой сможет договориться Путин
Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал предложил создать другую Украину. Он уверен, что с западными странами, ЕС и Россией надо начать говорить по-другому. Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире журналистки Юлии Латыниной на YouTube.
„Мы 32 года проводили прозападную политику, теперь нам предлагают проводить пророссийскую. А я предлагаю проводить проукраинскую политику, посвященную национальным интересам Украины. Вот это моё предложение. И возможно оно прозвучит несколько неожиданно, но я считаю, что нам нечего делать ЕС“, - заявляет Арестович.
Он приводит в пример поляков, называя их друзьями в кавычках, которые предлагают взять Украину в ЕС, но при условии, что страна 20 лет не сможет торговать своей агропродукцией.
„Я вот думаю, нафига нам туда надо? Поэтому Украины уже нет. Та старая Украина, проект который строился одновременно моноэтничный, монокультурный одновременно с границами 1991 года - это изначально был абсолютно нежизнеспособный проект. Было только дело времени - Путин, Пупкин или Навальный - кто угодно. Кто приедет сюда на танках и задаст все вопросы. Потому что история [такова], что когда ты от нее бегаешь, то она всегда приезжает тебе на танках. Или ещё кто-нибудь, а не только россияне. Украина труп, она умерла. И мы сейчас находимся в ситуации „Пусть мертвые хоронят своих мертвецов““, - рассуждает Арестович, который уверен, что сейчас есть только один вариант выхода из этой ситуации - предложить какую-то другую Украину.
По его словам, эта другая Украина должна себя вести по-другому, в том числе - „внутри Украины и со всеми соседями - дальними и ближними - начиная с России, заканчивая западом и США“. Он уверен, что с западными странами, ЕС и Россией надо начать говорить по-другому.
„В полный голос, выпрямившись, с достоинством, защищая свои интересы. Вот, что я предлагаю, - говорит Арестович. - А вот эта попытка гальванизировать собирать 500 тыс. или 5 тыс. на защиту Украины,
которой уже нет, которая умерла, она приведет к тому, что реанимация будет стоить дороже. Если она вообще состоится. И вот с этой новой Украиной Путин может договориться о взаимной выгоде, если убрать идеологическую шелуху про нацистов. Просто поговорить о реальных взаимных, двусторонних, многосторонних интересах, создав новую коллективную систему безопасности во всей Европе, а лучше в мире. Потому что альтернативой будет новая тридцатилетняя война, в которой Запад проиграет. Он уже её проиграл“.
Арестовича уверен, что Запад не вытянет войну. „Когда люди говорят: „Мы не хотим воевать за свою страну“. Поляки, которых мы считаем считаем страшными патриотами - Святая Польша и так далее. 15% говорят: „Ну да, пойду воевать“. А остальные говорят: „Нет, поеду куда-то“, то это уже проигрыш, это моральное банкротство“.
„Когда Запад объявил ось зла и сказал, что я могу с ней мирно существовать, торговать нефтью и поставлять детали для „Кинжалов“, он объявил себя моральным банкротом, он умер, его нет. И выход из этой ситуации только полное моральное перерождение Запада, полное перерождение Украины. Новый проект. Старая Украина не может ничего и от нее скоро ничего не останется. От неё ничего не осталось в моральном смысле, потому что мы морально раздавлены. И то что происходит одновременно с мобилизации, экономикой, с информационной политикой - это крах этого проекта. Крах, его нет, он умер и он нереанимируем. Любая попытка его гальванизировать только увеличивает жертвы. А вот новая Украины - да, получает все исторические шансы прыгнуть за флажки и перестроить систему. И внешних отношений, и внутренних, чтобы состояться. Состояться и получиться“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.