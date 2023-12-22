Арестович предложил создать другую Украину, с которой сможет договориться Путин

„Мы 32 года проводили прозападную политику, теперь нам предлагают проводить пророссийскую. А я предлагаю проводить проукраинскую политику, посвященную национальным интересам Украины. Вот это моё предложение. И возможно оно прозвучит несколько неожиданно, но я считаю, что нам нечего делать ЕС“, - заявляет Арестович.

Он приводит в пример поляков, называя их друзьями в кавычках, которые предлагают взять Украину в ЕС, но при условии, что страна 20 лет не сможет торговать своей агропродукцией.

„Я вот думаю, нафига нам туда надо? Поэтому Украины уже нет. Та старая Украина, проект который строился одновременно моноэтничный, монокультурный одновременно с границами 1991 года - это изначально был абсолютно нежизнеспособный проект. Было только дело времени - Путин, Пупкин или Навальный - кто угодно. Кто приедет сюда на танках и задаст все вопросы. Потому что история [такова], что когда ты от нее бегаешь, то она всегда приезжает тебе на танках. Или ещё кто-нибудь, а не только россияне. Украина труп, она умерла. И мы сейчас находимся в ситуации „Пусть мертвые хоронят своих мертвецов““, - рассуждает Арестович, который уверен, что сейчас есть только один вариант выхода из этой ситуации - предложить какую-то другую Украину.

По его словам, эта другая Украина должна себя вести по-другому, в том числе - „внутри Украины и со всеми соседями - дальними и ближними - начиная с России, заканчивая западом и США“. Он уверен, что с западными странами, ЕС и Россией надо начать говорить по-другому.

„В полный голос, выпрямившись, с достоинством, защищая свои интересы. Вот, что я предлагаю, - говорит Арестович. - А вот эта попытка гальванизировать собирать 500 тыс. или 5 тыс. на защиту Украины,