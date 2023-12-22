Лучшими фехтовальщиками 2023 года в Эстонии стали Нелли Дифферт и Стен Прийнитс

У мужчин титул лучшего фехтовальщика вновь достался Стену Прийнитсу, у которого сейчас наивысший международный рейтинг - 69-е место - среди всех эстонских шпажистов.

У женщин лучшей фехтовальщицей признали Нелли Дифферт, которая летом стала бронзовым призером чемпионата Европы, а в мировом рейтинге занимает 13-е место.

Лучшей командой выбрали четверку шпажисток, в которую входят Нелли Дифферт, Юлия Беляева, Кристина Кууск и Ирина Эмбрих. В декабре девушки выиграли командные соревнования на этапе Кубка мира в Канаде. Это была первая победа эстонок на больших соревнованиях после триумфа на Олимпиаде в Токио.

Первым официальным соревнованием для эстонских шпажисток в 2024 году станет этап Кубка мира в Дохе, который пройдет с 26 по 28 января.

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