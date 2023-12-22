МНЕНИЕ | О закрытии школы в Нарве: „В этом мгновении боль и трагика жизни“

Солдинаская школа, которая дала мне самое главное – те ценности, которые стали основой для моего личностного становления, решением нарвского городского собрания была вчера закрыта.

Со мной на всю жизнь останется в памяти момент, когда за это решение поднимаются руки депутатов, а после звучит удар молотка со словами: „Решение принято.“ В этом мгновении боль и трагика жизни со всеми ее радостями и горестями, в которой мы все находимся рядом, и у каждого из нас своя роль.

Когда я вчера ехала в зал, то была уверена, что помимо депутатов и членов управы, увижу много неравнодушных людей и журналистов. К моему большому удивлению в зале был только один журналист и никого больше. Это говорит лишь о том, что люди, которые работают в сфере образования, душевно измучены и сильно устали от тех постоянных изменений, которые идут в нашем городе много лет.

К сожалению, мы все должны принять тот факт, что на этом изменения не закончатся и впереди нас ждет много грустных событий. 2024-й год в сфере образования будет знаковым в связи с переходом на эстоноязычное образование. Детям, учителям и родителям потребуется много сил и большая поддержка со стороны местного сообщества, города и государства, что пережить все вызовы. Я не хочу сейчас пускаться в рассуждения о том, что было сделано не так и искать виноватых в закрытии Солдинаской школы. В этом уже нет никакого смыла. Решение принято. Если бы на месте Солдинаской школы была бы сейчас любая другая нарвская школа, то в нашем местном сообществе был бы точно такой же продолжительный эмоциональный взрыв, какой мы наблюдаем все последние годы.