МНЕНИЕ | О закрытии школы в Нарве: „В этом мгновении боль и трагика жизни“(7)
В Нарве почти два года решали закрывать ли Солдинаскую школу. Вчера на сессии горсобрания депутаты окончательно вынесли свой вердикт: закрыть. Выпускница 2005 года Елена Пазилина по просьбе редакции написала мнение о том, стоило ли городу так поступать с хорошей школой.
Солдинаская школа, которая дала мне самое главное – те ценности, которые стали основой для моего личностного становления, решением нарвского городского собрания была вчера закрыта.
Со мной на всю жизнь останется в памяти момент, когда за это решение поднимаются руки депутатов, а после звучит удар молотка со словами: „Решение принято.“ В этом мгновении боль и трагика жизни со всеми ее радостями и горестями, в которой мы все находимся рядом, и у каждого из нас своя роль.
Когда я вчера ехала в зал, то была уверена, что помимо депутатов и членов управы, увижу много неравнодушных людей и журналистов. К моему большому удивлению в зале был только один журналист и никого больше. Это говорит лишь о том, что люди, которые работают в сфере образования, душевно измучены и сильно устали от тех постоянных изменений, которые идут в нашем городе много лет.
К сожалению, мы все должны принять тот факт, что на этом изменения не закончатся и впереди нас ждет много грустных событий. 2024-й год в сфере образования будет знаковым в связи с переходом на эстоноязычное образование. Детям, учителям и родителям потребуется много сил и большая поддержка со стороны местного сообщества, города и государства, что пережить все вызовы. Я не хочу сейчас пускаться в рассуждения о том, что было сделано не так и искать виноватых в закрытии Солдинаской школы. В этом уже нет никакого смыла. Решение принято. Если бы на месте Солдинаской школы была бы сейчас любая другая нарвская школа, то в нашем местном сообществе был бы точно такой же продолжительный эмоциональный взрыв, какой мы наблюдаем все последние годы.
Оправдает ли этот сложнейшей выбор, который сделали вчера депутаты, когда ценой закрытия успешной школы в Нарве будет построена новая и современная, покажет время. Факт остается фактом – если бы это решение не было принято вчера, то 14 миллионов евро инвестиций со стороны государства ушли бы в другой город. В этом случае этих денег не получила бы ни одна школа, а город остался бы со своими проблемами в минусе один на один. И не факт, что такие большие деньги на строительство новой школы были бы предложены городу в будущем, так как рождаемость в Нарве неумолимо падает.
2024-й год в сфере образования будет знаковым в связи с переходом на эстоноязычное образование.
Хочу предельно честно сказать, что я считаю, что нам нужно использовать все возможности для строительства нового... Новые школы, детсады, дороги, жилье, спортивные комплексы и т.д. Это все мотивирует молодых людей жить в городе и возвращаться в город. В этих своих решениях мы будем больше понятны также и государству, а не будем с ним в вечном конфликте.
Сейчас, после нескольких лет ожиданий ответа относительно ликвидации 7000 квадратных метров площадей, государство поставило город перед фактом принять решение в декабре 2023-го года. Это решение нужно было принять и никак иначе, чтобы, повторюсь, не остаться без государственных инвестиций в нарвскую сферу образования. За это решение сегодня мы все платим очень высокую цену, и я искренне надеюсь, что те, кто будут учиться и преподавать в будущем в новом здании Пяхклимяэской гимназии будут об этом помнить.
Низкий поклон моим учителям. За много лет вы воспитали ни одно поколение достойных нарвитян, которые сегодня живут в разных уголках мира и могут, положа руку на сердце и со всей искренностью, сказать, что они вам благодарны. Верность профессии, любовь к детям и чувство ответственности перед ними – это то, что во мне всегда вызвало не просто уважение к учителям, а настоящее восхищение, поэтому я от всей души желаю вам мудрости и достоинства пережить это полное горя и обид время. Пожалуйста, не отчаивайтесь и, если у Вас есть возможность найти и продолжить свою педагогическую деятельность в нашем городе, то сделайте это. Даже при самом сильном разочаровании помните, что есть наши дети и вы им нужны на пути их личностного становления. Тем более сейчас, в такое сложное время перемен, в котором мы все сегодня живем.
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