Советник Зеленского Михаил Подоляк: „Вы думаете, что Кремль угрожает Эстонии просто так?“

Настроения относительно войны в Украине за последние два года изменились. Если в первые дни войны считалось, что у Украины нет шансов против России, то после отражения атак на Киев и Харьков считалось, что у Украины еще есть некоторая надежда на успех. Но уже в конце апреля 2022 года, когда Россия начала крупное наступление на Донбассе, западные эксперты вновь высказали мнение, что Россия постарается задавить Украину численным превосходством. Однако, не получилось. Осенью 2022 года Украина освободила большую часть территорий Харьковской и Херсонской областей, и настроения вновь резко изменились. Начались разговоры, что падение путинской России уже не за горами. Тогда Россия начала наступление в районе Бахмута, и эксперты вновь стали говорить, что Россия имеет огромное преимущество на поле боя. Большие надежды возлагались на крупное наступление украинской армии в 2023 году - этого ждали как в Украине, так и на Западе. Однако уже сейчас очевидно, что поставленные цели не были достигнуты. Неужели военная удача отвернулась от Украины?