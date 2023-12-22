Правда ли, что в метро Токио запустили поезд в виде Котобуса из аниме „Мой сосед Тоторо“?

По словам автора, процесс создания такого видео довольно сильно напоминает классическую мультипликацию студии Disney. На вопрос одного из пользователей Пэдгэм ответил, что разбивает каждую секунду ролика на 30 кадров, а затем анимирует их с созданными им 3D-объектами. По его оценкам, на эти восемь секунд ушло около 60 часов. При этом Иэн отметил, что ещё остались неисправленные дефекты. Например, „Проверено“ заметило, что на переднем плане последний выходящий из вагона мужчина прошёл по воздуху. Пэдгэм надеется, что когда-нибудь такой поезд на самом деле появится в метро Токио.