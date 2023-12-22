Правда ли, что в метро Токио запустили поезд в виде Котобуса из аниме „Мой сосед Тоторо“?
Осенью 2023 года по Сети разошлось видео, якобы снятое в токийском метрополитене. В ролике показан поезд с вагонами, изображающими кота-автобуса — персонажа японского мультфильма Хаяо Миядзаки. Мы проверили, реальна ли эта запись.
В 1988 году на экраны вышло аниме „Мой сосед Тоторо“ от студии Ghibli, где одним из персонажей выступил Котобус — огромный волшебный кот-автобус. Осенью 2023 года в соцсетях завирусился восьмисекундный ролик, где показан поезд, внешняя отделка которого выполнена в виде этого анимационного героя. В многочисленных публикациях сообщается, что такой Котобус запустили в токийской подземке, заменив им один из регулярных поездов. На „Пикабу“ дополнили, что такая акция была приурочена к Хеллоуину. При этом авторы некоторых постов просят руководство Московского метрополитена вдохновиться этой идеей.Например, во „ВКонтакте“ о необычном японском поезде рассказал верифицированный паблик радио „Европа Плюс“ (148 000 просмотров на момент написания этого разбора). Аналогичные посты появились в других ВК-группах, среди которых „Котизм“ (216 000 просмотров), „Овсянка, сэр!“ (144 000), „Тесла | Наука и техника“ (54 000), Liberty | People (31 000, пост удалён) и „Удивительный мир“ (19 000). История о транспорте в виде магического кота стала популярной и в Telegram, где о ней написали каналы „Котейка“ (150 000 просмотров), „Баламут“ (91 000), „Взрослые мультфильмы“ (82 000), „Русский диджитал“ (66 000), Reddit (55 000), „Овсянка, сэр!“ (41 000), TG Team Russia (37 000) и др. Кроме того, подобные посты можно встретить в соцсети X, „Дзене“ (например, в канале „Общественной службы новостей“), а также на других развлекательных и новостных сайтах.
Первоисточник вирусного ролика — Instagram*-аккаунт видеохудожника Иэна Пэдгэма, создающего контент под ником origiful. Автор опубликовал запись о Котобусе, набравшую более 3,1 млн лайков, 26 октября 2023 года и написал, что это „токийская мечта“. Согласно описанию профиля, Пэдгэм — калифорниец, живущий во Франции и создающий поэтически-сюрреалистические видео.
На самом деле в токийском метро такого транспорта никогда не было — это компьютерная графика. „Всё это 3D-анимация — я создаю микс настоящего видео с 3D-моделями, которые добавляю в сцену, — прокомментировал Пэдгэм свою работу по аниме „Мой сосед Тоторо“. — Для своих роликов я не использую искусственный интеллект, но ожидаю, что ИИ будет способен производить такой эффект в не столь отдалённом будущем“.
По словам автора, процесс создания такого видео довольно сильно напоминает классическую мультипликацию студии Disney. На вопрос одного из пользователей Пэдгэм ответил, что разбивает каждую секунду ролика на 30 кадров, а затем анимирует их с созданными им 3D-объектами. По его оценкам, на эти восемь секунд ушло около 60 часов. При этом Иэн отметил, что ещё остались неисправленные дефекты. Например, „Проверено“ заметило, что на переднем плане последний выходящий из вагона мужчина прошёл по воздуху. Пэдгэм надеется, что когда-нибудь такой поезд на самом деле появится в метро Токио.
Кстати, работы Пэдгэма уже не впервые принимают за реальные видеозаписи. Так, летом 2023 года в соцсетях расходились сообщения о том, что Триумфальную арку в Париже в честь Месяца прайда якобы украсили шестицветной радугой. „Проверено“ тогда выяснило, что 12-секундное видео, приводимое в качестве доказательства, также создал Иэн.
Итог: Неправда.