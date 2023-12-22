WSJ: организовать убийство Пригожина поручил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Путин не был против

По словам собеседников издания, Патрушев еще летом 2022 года начал предупреждать Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина. Однако тогда, заявили они, президент России оставил предупреждения без внимания, тем более ЧВК Вагнера добивалась успеха на войне в Украине.

Бывший офицер российской разведки утверждает, что все изменилось в октябре 2022 года после того, как Пригожин позвонил Путину и „в грубой форме“ пожаловался на нехватку боеприпасов. Этот разговор слышал Патрушев, который затем воспользовался им, чтобы убедить Путина дистанцироваться от Пригожина, который, по мнению секретаря Совбеза, стал опасным и перестал уважать авторитет Кремля.

WSJ отмечает, что к декабрю 2022 года „стало ясно, что Патрушев победил“. Путин игнорировал публичные заявления Пригожина о нехватке боеприпасов, а также звонки основателя ЧВК Вагнера.

23 июня 2023 года Пригожин поднял мятеж. В этот момент Патрушев „взял власть в свои руки“, отмечается в публикации. По информации The Wall Street Journal, секретарь Совбеза организовал „шквал“ телефонных звонков для того, чтобы убедить Пригожина прекратить мятеж. Он звонил в том числе офицерам, симпатизирующим основателю ЧВК. Сам Пригожин на звонки из Кремля не отвечал.

Патрушев также позвонил Александру Лукашенко и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву — он искал посредников для разрешения конфликта. Собеседники WSJ утверждают, что звонок Токаеву был страховкой на случай наихудшего сценария. Предполагалось, что если российская армия не сможет сдержать наемников Пригожина, то Казахстан направит свои вооруженные силы — в качестве ответной услуги за ввод сил ОДКБ в страну в январе 2022 года. Однако Токаев отказался, утверждают источники WSJ.