ВИДЕО | Финский хоккеист забил самый странный гол сезона в НХЛ

В игре против „Сент-Луис Блюз“ Луостаринен попытался отправить шайбу вдоль борта, но она отскочила и оказалась в пустых воротах, так как вратарь „Блюз“ был готов остановить шайбу за воротами. Игроки „Блюз“ разводили руками и пытались доказать, что гол был забит не по правилам.

„Странный отскок“, - сказал Луостаринен. „Но каждый гол имеет значение“, - сказал он, гордясь тем, что забросил шайбу.

Удивительный гол не помог и „Флорида Пантерз“ проиграла со счетом 1:4. Это уже их пятое поражение в последних пяти играх. С 38 очками они занимают седьмое место в Восточной конференции. „Сент-Луис Блюз“ занимают девятое место в Западной конференции с 33 очками.

В этом сезоне Луостаринен забросил 5 шайб и отда 3 результативные передачи в 32 играх.