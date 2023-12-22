МНЕНИЕ | Дата празднования Рождества стала символом раздора между православными Украины и России

Никто не знает, был ли на самом деле человек, имя которого имеет огромное значение для сотен миллионов по всему миру. И уж тем более неизвестна дата (даже год) его рождения. Однако она давно превратилась в один из главных праздников во всем христианском мире. А в последнее время становится маркером мировоззренческой позиции.