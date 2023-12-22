Мнение
22.12.2023, 18:02

МНЕНИЕ | Дата празднования Рождества стала символом раздора между православными Украины и России

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Андрей Деменков
журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец»
Православное Рождество
Православное Рождество
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Дата Рождества превратилась в символ раздора между православными Украины, принявшими новый календарь во время борьбы с российской агрессией, и России, где Патриарх Кирилл вопреки религиозным нормам открыто поддерживает власть в захватнической войне. Руководству Эстонской православной церкви Московского патриархата есть о чем основательно подумать.

Никто не знает, был ли на самом деле человек, имя которого имеет огромное значение для сотен миллионов по всему миру. И уж тем более неизвестна дата (даже год) его рождения. Однако она давно превратилась в один из главных праздников во всем христианском мире. А в последнее время становится маркером мировоззренческой позиции.

После долгого периода неопределенности церковные исследователи пришли к выводу, что Иисус Христос родился 25-го декабря неизвестно какого года. В 431-м на третьем Вселенском соборе постановили праздновать Рождество Христово именно в этот день.

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