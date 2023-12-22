22.12.2023, 18:02
МНЕНИЕ | Дата празднования Рождества стала символом раздора между православными Украины и России(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
Дата Рождества превратилась в символ раздора между православными Украины, принявшими новый календарь во время борьбы с российской агрессией, и России, где Патриарх Кирилл вопреки религиозным нормам открыто поддерживает власть в захватнической войне. Руководству Эстонской православной церкви Московского патриархата есть о чем основательно подумать.
Никто не знает, был ли на самом деле человек, имя которого имеет огромное значение для сотен миллионов по всему миру. И уж тем более неизвестна дата (даже год) его рождения. Однако она давно превратилась в один из главных праздников во всем христианском мире. А в последнее время становится маркером мировоззренческой позиции.