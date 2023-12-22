Год мясорубок: что нам известно о потерях России в Украине за 2023 год

В прошлом году типичному российскому военному, чью смерть удалось подтвердить Би-би-си, было около 21 года, и он был солдатом-контрактником. Чаще всего десантником, мотострелком или морпехом.

Собранные вместе, тысячи некрологов показывают, как изменился образ среднестатистического российского бойца за почти два года войны в Украине.

Судя по сотням публикуемых некрологов со схожими историями, процесс подготовки пополнения перед отправкой на фронт теперь занимает лишь несколько дней. Для сравнения, перед отправкой в Афганистан солдат-срочников в СССР тренировали от 4 до 6 месяцев.

„Для меня честь - защищать родину и давить врага“, - сказал Кононцов в интервью местному телеканалу, получая перед строем баул с формой и новую каску. Но времени привыкнуть к новой экипировке у него оказалось крайне мало. Уже 5-го ноября он погиб.

Но без подготовки на фронт отправляют не только заключенных. 46-летний житель Курской области Илья Кононцов отправился на войну добровольцем 25 октября этого года.

„8 апреля муж только контракт заключил, а 11-го уже в штурмовой отряд прибыл, то есть на войну. В то время я спокойна была, уверена была, что как говорят, учебка три недели будет, до конца апреля бояться нечего. Ждала звонка. А он 21-го апреля погиб! И не было ее, учебки этой…“, - рассказывает жена одного из российских осужденных, воевавших в Украине.

Главная тенденция этого года - резкое увеличение потерь среди людей, привлеченных на фронт „с гражданки“. Две трети всех установленных нами погибших - это те, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцы, мобилизованные, заключенные и „новобранцы“ частных военных компаний.

Из них 15520 погибли в прошлом году, а по меньшей мере 24100 - в 2023-м. Реальный уровень потерь российской армии гораздо выше, но даже эти данные помогают сделать некоторые выводы о состоянии российской армии во время войны.

На конец декабря нам удалось установить имена более 40 тысяч российских военных, погибших за все время вторжения в Украину.

„В результате бездарных и преступных действий командования 155-й [бригады] уничтожен практически весь состав и бронетехника батальона за исключением первой роты в количестве 60 человек“, — написали они в обращении.

29-го января морпехи опубликовали эмоциональное обращение в комментариях под постом губернатора Приморского края (именно там базируется 155-я бригада):

„Черные береты“ неоднократно шли вперед, выстроившись в одну линию и по дороге, на которой они уже многократно попадали под обстрел. Причем все эти маневры проводились в окружении минных полей.

Например, целый ряд видеозаписей показывает, как морпехи 155-й бригады морской пехоты пытались атаковать город Угледар в Донецкой области Украины „в лоб“ по открытой местности без какой-либо дополнительной поддержки.

Изучив десятки часов видеозаписей боев, Би-би-си нашла свидетельства того, что одной из причин больших потерь российских сил стали вопиющие тактические ошибки.

Наибольшие потери за все время войны Россия понесла зимой этого года - в ходе попытки наступления на Донбассе. С середины декабря по март темп прироста потерь в два раза превышал средние показатели 2022 года.

Уцелевших в первый год войны десантников и спецназовцев военное командование теперь, напротив, старается беречь, используя их для удержания позиций и снайперских операций. Ценных специалистов теперь отправляют в наступление только при наличии благоприятных условий, отмечают эксперты.

Западные аналитики считают, что важность подразделений, сформированных из заключенных, будет постепенно снижаться. Но в этом году осужденные, воевавшие в составе „Вагнера“, сыграли важнейшую роль при взятии Бахмут а, а отряды „Шторм Z“ были важным звеном российского наступления под Работино (Запорожская область) и Авдеевкой (Донецкая область).

В этом году типичный российский боец, убитый в Украине, - это 34-летний заключенный, отправившийся на фронт прямиком из колонии. Причем, если в прошлом году большинство осужденных завербовала наемническая группа „Вагнер“, то с февраля 2023-го набором занимается исключительно Министерство обороны.

Это было уже вторым публичным обращением „черных беретов“ за три месяца. В ноябре 2022-го морпехи просили провести расследование „непонятного наступления“, в которое их бросили „бездарные командиры“.

На январское обращение губернатор Приморья так и не ответил. Никаких сообщений о расследованиях также не было.

Морпехи 155-й бригады продолжают пытаться взять Угледар и продолжают нести потери. Нам известны имена 234 военнослужащих бригады, погибших в ходе вторжения в Украину. Это в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне.

С учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести потери могут превышать половину штатной численности бригады.

Десятки морпехов числятся пропавшими без вести. Их родственники вынуждены проводить собственные расследования, чтобы узнать, что стало с их близкими.

Молодой рэпер Рамаз Горгадзе из села Ягодное Магаданской области был мобилизован в сентябре прошлого года. К этому моменту он был довольно популярным местным исполнителем с десятками тысяч подписчиков в TikTok.

Получив повестку, Рамаз пришел на призывной пункт вместе со своей мамой Светланой и обнял ее на прощание. Перед отъездом в Украину он написал песню со словами: „Свободный Донбасс. Россия за вас. Русский мир пришел. Русский солдат воюет сейчас“.

Но на самом деле, для Рамаза все было не так просто. Он сказал матери, что у него есть друзья в Украине, и самым страшным для него будет не смерть, а то, что стрелять придется в таких же, как он, людей. Тем не менее, уклоняться от поездки на фронт Рамаз не стал.

В конце октября - после нескольких недель подготовки - он приехал на передовую, почти сразу отправился на штурм и больше не выходил на связь. Несколько месяцев Светлана пыталась узнать о сыне хоть что-нибудь.

В итоге, чтобы найти его, она поехала за 7000 километров от дома - в село Волноваха Донецкой области, где стояла полевая база 155-й бригады. Там она наконец нашла ответ: ее сын погиб.