Генсек НАТО: России уже не достичь своих целей в Украине

России, вопреки прилагаемым ею большим военным усилиям, уже не достичь целей своей войны против Украины, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. „Целью вторжения, совершенного по распоряжению президента Владимира Путина, было не допустить продвижения Украины в сторону НАТО и Евросоюза, но после почти двух лет войны Украина ближе к НАТО и ЕС, чем когда-либо“, - заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, обнародованном в пятницу, 22 декабря.

Президент Путин навсегда потерял Украину. Это крупное стратегическое поражение для России“, - подчеркнул генсек, выразив при этом полную уверенность в том, что когда-то Украина достигнет своей цели и станет членом НАТО. Глава Североатлантического альянса напомнил о гигантской цене, которую России приходится платить за войну против Украины: она уже потеряла сотни самолетов, тысячи танков и 300 тысяч солдат убитыми и ранеными, из-за войны выросла инфляция и снизился уровень жизни, Россия теперь сильнее политически изолирована, чем прежде.

Продолжать решительную поддержку Киева

В то же время Йенс Столтенберг предостерег от ожиданий скорого конца войны, отметив, что нет никаких признаков того, что Путин изменит свой курс после ожидаемых перевыборов на пост президента 17 марта. „Путин и дальше будет пытаться оккупировать все новые территории. Для НАТО и ее членов это означает необходимость и впредь оказывать решительную поддержку Киеву. Украинцы показали, что они способны защищаться и взяться за оружие, особенно когда это оружие получают из Германии и многих других стран“, - сказал Столтенберг.