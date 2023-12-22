В Чехии объявлен траур после стрельбы в Карловом университете. По последним данным, там погибли 14 человек
Правительство Чехии объявило 23 декабря национальным днем траура после стрельбы в здании Карлова университета. Об этом объявил премьер-министр страны Петр Фиала, передает „Медуза“.
„Я бы хотел еще раз выразить свои искренние соболезнования семьям погибших и пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления“, — заявил премьер.
В полдень по местному времени в Чехии состоится минута молчания в память о жертвах нападения.
По последней информации, в результате стрельбы 14 человек погибли, пострадали 25 человек. В полиции сообщили, что опознаны тела 11 погибших.
Стрельба в здании философского факультета Карлова университета, расположенного на центральной площади Яна Палаха в Праге, произошла 21 декабря. Напавший на университет спрыгнул с высоты и погиб.
Чешские СМИ писали, что стрелком мог быть 24-летний студент университета Давид Козак. Официально эта информация не подтверждена.
Полиция прорабатывает версию причастности устроившего стрельбу в Карловом университете к убийству двух человек в Клановицком лесу на окраине Праги, которое произошло несколько дней назад.
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