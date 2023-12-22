Эва-Лотта Кийбус готова вернуться к соревнованиям: приятно наконец-то тренироваться

„Я пытаюсь прийти в конкурентоспособную форму к началу февраля. Не могу сказать, в скольких соревнованиях я приму участие, но чем больше, тем лучше“, - рассказала Кийбус ERR Sport.

„Прошло около двух месяцев, прежде чем я смогла построить свою форму и тренировки таким образом, чтобы они ощущались и выглядели как настоящие тренировки. Очень приятно наконец-то тренироваться. Есть все предпосылки, чтобы вовремя прийти в форму“, - добавила Кийбус.

В своем недавнем сообщении в социальных сетях Кийбус подробно рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми ей пришлось столкнуться.

„Последний год был чрезвычайно сложным и трудным. В феврале мне диагностировали стрессовый перелом обеих моих голеней. Ради восстановления мне пришлось полностью прекратить тренировки на 2 месяца“, - написала Кийбус в социальных сетях. „Для одной спортивной души и фигуристки это вечность. По возвращении к тренировкам я стала стараться слишком сильно, слишком быстро и дала возможность эмоциям управлять моими решениями, а я не прислушивалась к своему телу. К августу боль вернулась. И это означало ещё одну паузу, после которой придётся всё начинать сначала. В дополнение к физическому ухудшению формы появилась глубокая неуверенность в себе и душевный спад“.

“Это дало мне возможность как следует подумать о том, зачем, для чего и как действовать дальше. Что дальше? Ответ на этот вопрос пришел сразу же, без всяких сомнений! Еще столько всего предстоит сделать впереди“, - продолжает фигуристка. „Основной целью стало привести себя в форму, не получив повторной травмы. Этот подход более долгосрочный, но требует больше времени. Поэтому мне пришлось на время отказаться от соревнований“

Кийбус добавила, что любит спорт и фигурное катание, но это также предполагает преодоление трудностей. „И я верю, что смогу справиться, поскольку, вернувшись на лед, я вносила свой вклад неделю за неделей и каждый день посвящала себя тренировкам. Со мной сильная и мотивированная команда, с которой я смогу достичь своих целей“.

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