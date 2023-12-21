Удаленка по-литовски: осужденного по делу о коррупции парламентария не смогли лишить депутатского мандата, он будет работать из тюрьмы
Было проведено тайное голосование. Парламент сохранил депутатский мандат Витаутаса Гапшиса. Всего в голосовании участвовали 122 депутата, ни за один из вариантов не проголосовали 85 депутатов (максимальное количество одинаковых ответов было 75). Ранее сообщалось, что находящийся в Каунасской тюрьме Гапшис хотел лично присутствовать на заседании парламента. Такое пожелание выразила и парламентская канцелярия.
Литовская служба тюрем (ЛСТ) подтвердила, что политик будет доставлен на заседание в парламент. Гапшиса привезли в парламент из Каунасской тюрьмы. На заседании слово предоставили самому депутату Гапшису. Он не хотел, чтобы в парламент приходил его адвокат.
„Буду говорить о некоторых вещах – о решетке и свободе, о судах и интерпретациях, о будущем и надежде“, – сказал депутат, выступая с трибуны. Он утверждал, что суд осудил его за разговоры – за то, что он говорил о работе парламента, проектах. „Сегодня я стою перед вами, не прячась от камер, я не прячусь за компьютерами или заявлениями, я верю в мою правоту. Я чувствую, что я прав не только в моем сердце, я попытаюсь обосновать это делом“, – сказал он. Политик заметил, что из-за того, что физически он несвободен, поэтому не может делать все, что необходимо.
„Но это не означает, что это останавливает мою внутреннюю свободу, мои внутренние убеждения, мои взгляды“, – сказал он. По словам Гапшиса, сильных людей решетка не остановит. Он напомнил, что суд первой инстанции оправдал всех обвиняемых и возмущался решением Литовского апелляционного суда. Гапшис напомнил, что одного судью просили отстранить от рассмотрения дела, поскольку его допрашивали как специального свидетеля в дел о коррупции. Он выразил надежду на то, что Верховный суд Литвы, принявший иски осужденных, будет соблюдать действующую практику и сожалел, что суд не отсрочил приведение наказания к исполнению. „Если бы я не чувствовал себя правым, я бы сам отказался от мандата. Я уже делал такое. Не потому, что тогда чувствовал, что я не прав, просто было давление перед выборами, но сейчас я настроен на защиту в кассационном суде и надеюсь на справедливое решение парламента, поскольку некоторые вещи после сегодняшнего решения вернуть не удастся“, – сказал Гапшис.
Адвокат депутата Вайдотас Свидярскис сообщил, что специальная охрана политику, который не скрывался от правосудия и суда, не нужна, но каждый случай рассматривается в отдельности. Согласно Уставу парламента, человек, которому вынесен вотум недоверия, имеет право на участие в заседании парламента сам или через адвоката. У такого человека есть право на нескольких адвокатов.
Что случилось?
Апелляционный суд Литвы 22 ноября признал виновными всех обвиняемых по делу о коррупции MG Baltic: бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса, экс-лидера Движения либералов Элигиюса Масюлиса и приговорил их к 6 и 5,5 годам лишения свободы, депутата Витаутаса Гапшиса - к 4,5 годам лишения свободы, а экс-депутаты Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс получили денежные штрафы. Юридические лица - Движение либералов, Партия труда и MG Baltic также получили денежные штрафы.
Судейская коллегия Верховного суда Литвы не удовлетворила ходатайства осужденных по так называемому делу MG Baltic Витаутаса Гапшиса, Элигиюса Масюлиса и Раймондаса Курлянскиса о приостановлении исполнения приговора суда низшей инстанции. Решения суда они будут ждать в тюрьмах.
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