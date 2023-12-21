Удаленка по-литовски: осужденного по делу о коррупции парламентария не смогли лишить депутатского мандата, он будет работать из тюрьмы

Было проведено тайное голосование. Парламент сохранил депутатский мандат Витаутаса Гапшиса. Всего в голосовании участвовали 122 депутата, ни за один из вариантов не проголосовали 85 депутатов (максимальное количество одинаковых ответов было 75). Ранее сообщалось, что находящийся в Каунасской тюрьме Гапшис хотел лично присутствовать на заседании парламента. Такое пожелание выразила и парламентская канцелярия.

Литовская служба тюрем (ЛСТ) подтвердила, что политик будет доставлен на заседание в парламент. Гапшиса привезли в парламент из Каунасской тюрьмы. На заседании слово предоставили самому депутату Гапшису. Он не хотел, чтобы в парламент приходил его адвокат.

„Буду говорить о некоторых вещах – о решетке и свободе, о судах и интерпретациях, о будущем и надежде“, – сказал депутат, выступая с трибуны. Он утверждал, что суд осудил его за разговоры – за то, что он говорил о работе парламента, проектах. „Сегодня я стою перед вами, не прячась от камер, я не прячусь за компьютерами или заявлениями, я верю в мою правоту. Я чувствую, что я прав не только в моем сердце, я попытаюсь обосновать это делом“, – сказал он. Политик заметил, что из-за того, что физически он несвободен, поэтому не может делать все, что необходимо.