Массовое убийство в университете в центре Праги: погибли 14 человек, более 20 ранены

Выстрелы в здании Карлова университета раздались во время занятий, рассказал один из преподавателей Сергей Медведев. „Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение“, — сообщил он. После этого, по его словам, он вместе со студентами забаррикадировался в аудитории. Вскоре их эвакуировали. „Наши студенты все целы, но на лестнице много крови, медиков, носилки“, — рассказал Медведев.

В соцсетях также разошлись фотографии очевидцев, запечатлевших группу людей, которые во время стрельбы вылезли на карниз здания университета. Вероятно, так студенты или сотрудники учреждения пытались спрятаться от стрелка. На другом видео, снятом в центре Праги люди убегают, предположительно, услышав звуки стрельбы.

Всех находившихся в университете эвакуировали. Сотрудники правоохранительных органов обследовали здание университета на предмет взрывных устройств. Полиция оцепила место происшествия и прилегающие территории. Общественный транспорт направили в объезд оцепления.

Полиция сообщила, что нападавший, личность которого официально не раскрывается, был „ликвидирован“. По данным мэра Праги Богуслава Свободы, стрелок спрыгнул с высоты и погиб. Известно, что стрелок был один.

Издание Novinky.cz пишет, что стрелком мог быть 24-летний студент университета Давид Козак. Полиция объявила его в розыск незадолго до стрельбы в центре Праги, в связи с убийством человека в одной из деревень Кладненского района.

СМИ обратили внимание на телеграм-канал, который, предположительно, мог вести стрелок. Канал был создан в начале декабря. В первом посте автор написал „это будет мой дневник, как я иду к скулшутингу“. На следующий день автор канала заявил, что его вдохновила Алина Афанаскина, которая устроила стрельбу в гимназии в Брянске 7 декабря.