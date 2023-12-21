Правда ли, что герой TikTok-видео об уборке генеральского гаража погиб в Авдеевке?

19-секундный видеоролик начал распространяться по интернету 11 декабря. На нём молодой человек в форме ВСУ довольно танцует с лопатой перед гаражом и рисует „снежного ангела“. Подпись под видео в переводе с украинского гласит: „Думал, что поеду в Авдеевку, а поехал чистить гараж генералу“.Через несколько дней соцсети облетела траурная фотография, как утверждалось, того же молодого человека по имени Валерий Таращук. Вирусное видео из его тиктока якобы увидели украинские силовики, нашли героя и отправили на настоящий фронт, где он скоропостижно погиб. „Переброска молодого человека на фронт стала не неким примером справедливости, ведь о наказании командиров не сообщалось, а актом личной мести со стороны опозорившегося офицера, использующего солдат в личных целях“, — гласил комментарий на одном из российских ресурсов.Об этом случае написали такие СМИ, как „Российская газета“, „Аргументы и факты“, „Главный региональный“ и „Лента новостей ДНР“. Новость распространили Telegram-каналы „Поздняков 3.0“ (280 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Плохие новости 18+„ (245 000), Nе.Сахар (244 000), „Объясняет Readovka“ (232 000), „Россия сейчас“ (227 000) и др.

Найти информацию о погибшем военнослужащем ВСУ по имени Валерий Таращук довольно сложно — он не упоминается на таких ресурсах, как, например, „Платформа памяти Мемориал“ и „Украинский мемориал“. „Проверено“ вообще не нашло в открытых источниках сведений об украинских бойцах с подобными именем и фамилией. Зато именно так звали вымышленного героя российского фейка конца ноября 2023 года об украинском уборщике, якобы в порыве похоти сломавшем статую женщины в Париже.

В поиске настоящего имени солдата с автоматом может помочь ресурс search4faces, работающий с фотографиями людей в соцсетях. Он утверждает, что с вероятностью 66,79% перед нами 21-летний пользователь „ВКонтакте“ Стьопа Игонин.