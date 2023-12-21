Даниэль Зайцев побил рекорд Эстонии, который держался 11 лет

Второй день чемпионата Эстонии на короткой воде начался с заплыва на 100 м вольным стилем среди женщин, где Ксения Базанова установила новый молодежный рекорд Эстонии в молодёжной возрастной группе - 56,39. Предыдущий рекорд (56,57) принадлежал Маари Рандвяли и был установлен на соревнованиях по плаванию Kalev Open, проходивших в ноябре.

Второй дисциплиной стала дистанция 50 м на спине, где Миртел Меримяэ повторила юношеский рекорд Эстонии, преодолев дистанцию за 29,15.

В соревнованиях среди юниоров Алан Смок побил юниорский рекорд Эстонии на дистанции 50 м на спине. Смок преодолел дистанцию за 24,14, побив рекорд Ларса Кульюса (24,17), который только вчера проплыл дистанцию за 24,17.

Даниэль Зайцев также показал хороший результат на дистанции 100 м вольным стилем, обновив рекорд Эстонии - 52,82. Предыдущий рекорд 11 лет принадлежал Мартти Альянду, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде со временем 52,92.

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