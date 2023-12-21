МНЕНИЕ | Брать кредит на текущие расходы – это старый стиль, который должен уйти в историю

То, каким образом министр финансов мечется между планом поднять налоги, взять кредит или же урезать траты госбюджета, демонстрирует, что у реформистов нет плана для поднятия экономики Эстонии. По сути, этого плана нет ни у кого. Раньше экономика Эстонии относительно успешно росла по инерции, а катализатором был план по присоединению к Евросоюзу и процесс евроинтеграции. Этот процесс подошел к концу.

В последующих комментариях Вырклаев попытался разъяснить, что его неверно поняли, а вместо кредита следует урезать расходы государственного сектора. Для сравнения, экономия 400 миллионов в год означает прекращение деятельности всего министерства финансов и подчиненных ведомостей. Следовательно, просто на сокращении чиновников такой суммы не собрать.

Предложение министра финансов взять деньги в кредит для покрытия текущих расходов — это стиль всех предыдущих правительств, которые привели страну в нынешнее положение. Такой стиль означает, что правительство откладывает проблемы на потом, в надежде, что кто-то в будущем найдет решение. Eesti 200 считает, что ответственность перекладывать больше не на кого и деньги уж точно не растут на деревьях. Мы приветствуем идею взять кредит, однако исключительно с целью инвестиций в инфраструктуру, зеленую энергетику, реновацию и утепление квартирных домов и прочие проекты, которые оживят экономику. Брать кредит на текущие расходы – это старый стиль, который должен уйти в историю.

Решение отменить оглашенное ранее поднятие новых налогов в контексте продолжающегося спада экономики звучит трезво. Однако дырка в бюджете 2025 года будет составлять по разным оценкам от 400 миллионов до 1 миллиарда евро. Эстонии нужен полноценный план, который повысит конкурентоспособность экономики и принесет в госбюджет недостающие деньги. Круглая цифра недостающего 1 миллиарда евро включает в себя повышение зарплат учителям, полицейским, спасателям, а также все остальные прелести современного социального государства. В сложившейся ситуации народным избранникам придется очень постараться, чтобы найти средства на покрытие растущих расходов.

Спад экономики в течение 7 кварталов подряд отчасти является следствием работы всех правительств за последние годы. Никто даже не пытался сформулировать полноценный план с долгосрочными целями и приоритетами. Лозунги популярных оппозиционных партий на уровне того, что поднятие налогов следует отменить, а чиновников уволить, никаким образом не решают долгосрочную проблему экономики Эстонии. Того более, и центристы, и представители Isamaa относительно недавно сидели в правительстве, но бюрократию никто не уменьшил и экономикой никто не занимался, так как все работало по накатанной.

Министерство экономики и информационных технологий под руководством министра Тийта Рийсало занималось в последние месяцы составлением полноценного плана по повышению конкурентоспособности экономики Эстонии. Полноценный стратегический план включает в себя краткосрочные методы, которые нужны для стабилизации нынешней ситуации, а также долгосрочные методы, которые нужны для формирования экономики Эстонии на ближайшие 10 лет.

В начале декабря министр экономики обозначил основные направления, которые входят в долгосрочный план для экономики. Это темы ресурсов и энергетики, капитала, рабочей силы, бизнес-среды, а также поддержки экспорта.

В контексте ресурсов и энергетики, целью должно стать доступность зеленой энергетики и природных ресурсов. Для предпринимателей и инвесторов важнее всего знать какие объемы энергии и ресурсов можно будет использовать в Эстонии в ближайшие 10 лет.

В нашем регионе капитал для предприятий значительно менее доступен, чем в странах северной и западной Европы. Чтобы решить эту проблему государству следует договориться с банками и предпринимателями и сформировать портфель капитализации бизнеса, в который входит государственная поддержка, а также система займов и поручительства.