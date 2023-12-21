Закроют ли школу и детский сад в Нарве? В каком виде примут бюджет на 2024 год? Станет известно сегодня на заседании горсобрания

По словам Яны Кондрашовой, лидера оппозиционной фракции Respekt, повестка достаточно простая и однотипная.

Ее фракция считает, что городской бюджет составлен некорректно, потому что он на сегодняшний день не учитывает все обязательства города, например, в социальной сфере. По словам Кондрашовой, город должен выполнить в социальной сфере свои обязательства на значительно большие суммы, чем сейчас они заложены.

Есть и другие моменты, например, связанные с дорогами, отмечает депутат. „Власть надеется, что сможет в дополнительных бюджетах в следующем году добавить средства, но мы никогда не знаем, что нас ждет завтра, в какой ситуации мы окажемся, - говорит Кондрашова. - Что будет, если возможности доложить деньги не будет? Позиция нашей фракции - в основном бюджете уже должны быть заложены все обязательства города. И только потом в нем должны идти позиции, которые город не обязан выполнять“.

Respekt планирует сделать поправку в отношении нового эстонского детского сада, который строится на улице Vestervalli, чтобы выровнять оплату за питание. „Уже сейчас известно, что питание в нем будет стоить дороже, чем в других детских садах, - уточняет лидер фракции. - И если мы говорим о том, что должно быть равное отношение ко все нарвитянам и не должно быть социального расслоения в обществе, то мы предлагаем доложить в бюджет 45 000 евро, чтобы плата за этот детский сад была бы такой же, как за другие, чтобы места в этом садике были доступны для всех горожан, вне зависимости от их семейного достатка“.