Закроют ли школу и детский сад в Нарве? В каком виде примут бюджет на 2024 год? Станет известно сегодня на заседании горсобрания
Сегодня в Нарве пройдет заседание городского собрания, на котором депутаты должны принять решение о закрытии одной школы и детского сада, а также о слиянии нескольких детских садов. Важным будет мнение депутатов о бюджете города на следующий год. От них зависит, как будут распределены финансы в течение 2024 года. Всего на повестке 13 вопросов.
По словам Яны Кондрашовой, лидера оппозиционной фракции Respekt, повестка достаточно простая и однотипная.
Ее фракция считает, что городской бюджет составлен некорректно, потому что он на сегодняшний день не учитывает все обязательства города, например, в социальной сфере. По словам Кондрашовой, город должен выполнить в социальной сфере свои обязательства на значительно большие суммы, чем сейчас они заложены.
Есть и другие моменты, например, связанные с дорогами, отмечает депутат. „Власть надеется, что сможет в дополнительных бюджетах в следующем году добавить средства, но мы никогда не знаем, что нас ждет завтра, в какой ситуации мы окажемся, - говорит Кондрашова. - Что будет, если возможности доложить деньги не будет? Позиция нашей фракции - в основном бюджете уже должны быть заложены все обязательства города. И только потом в нем должны идти позиции, которые город не обязан выполнять“.
Respekt планирует сделать поправку в отношении нового эстонского детского сада, который строится на улице Vestervalli, чтобы выровнять оплату за питание. „Уже сейчас известно, что питание в нем будет стоить дороже, чем в других детских садах, - уточняет лидер фракции. - И если мы говорим о том, что должно быть равное отношение ко все нарвитянам и не должно быть социального расслоения в обществе, то мы предлагаем доложить в бюджет 45 000 евро, чтобы плата за этот детский сад была бы такой же, как за другие, чтобы места в этом садике были доступны для всех горожан, вне зависимости от их семейного достатка“.
По поводу закрытия солдинаской школы у фракции также есть свое мнение. Депутаты планируют сделать поправку, потому что не считают процесс публичного обсуждения корректным. По словам Кондрашовой, процедура была нарушена. „Сначала было принято решение управы без учета мнений горожан, а только потом устроили публичное обсуждение, и вопрос сразу пришел в зал горсобрания, - говорит депутат. - То есть мнение горожан не учли абсолютно. Мы также считаем неправильным закрытие одной конкретной школы и сада. На наш взгляд, правильно принять комплексом ряд мер, которые помогут достигнуть цели реорганизации образовательной сети. Мы будем делать поправку о закрытии шестой школы“.
Кондрашова отметила, что они не хотят поддерживать политические решения, которые обеспечат будущее нескольких депутатов и поставят в неравное положение школы и сады города. Речь идет о директорах, которые являются депутатами горсобрания, положение их образовательных учреждений оказалось на данный момент выгоднее, чем у остальных.
„Сложно прогнозировать, как пойдет ход обсуждения, по нашей информации, есть люди в правящей фракции, кто готов поддержать нас, но только голосование покажет, как это решится“, - резюмировала депутат.
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