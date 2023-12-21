„Чикаго Буллз“ разгромил в НБА „Лейкерс“, Хенри Дрелл не сыграл из-за травмы

На прошлой неделе Дрелл подписал двусторонний контракт с „Буллз“, который позволит ему играть в НБА, а также продолжать в G-лиге НБА вместе с „Винди Сити Буллз“.

В четверг вечером „Буллз“ играл дома против „Лос-Анджелес Лейкерс“ и выиграл со счетом 124:108. Дрелл, который официально выбыл из-за травмы большого пальца, не было в составе. Однако во время игры он присутствовал на игре вместе с командой.

„Чикаго Буллз“ занимают 11-е место в Восточной конференции НБА с 12 победами и 17 поражениями. Следующая игра „Буллз“ состоится в ночь с четверга на пятницу, в 3:00 по эстонскому времени, где они сыграют против „Сан-Антонио Спёрс“.

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