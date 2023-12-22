Лучше, чем в Вене? Эстонский блогер предположил, почему таллиннская рождественская ярмарка уже который год входит в топ лучших по Европе

А вы знаете, где живет эстонский Дед Мороз -Jõuluvana и почему, кроме Таллинна, нужно обязательно съезить в эстонскую деревню Торма? В этом видео мы поговорим о традициях, национальных блюдах, рождественском рынке и всем тои, что создает атмосферу праздника и сказки.

Даже по версии уважаемых изданий вроде The Times Таллинн входит в десятку лучших рождественских направлений. Но я готов с ними поспорить - Эстония и Таллин входят в топ направлений и для меня занимают первое место. Основными конкурентами рождественского рынка в Таллинне считаются рынки в Вене и Праге. Но какое может быть Рождество без ранних сумерек, без холода - да такого, что невозможно стоять на одном месте и не взять какого-нибудь теплого глинтвейна. И самое главное - какое Рождество может быть без снега? И Эстония сочетает в себе все эти факторы. Так что большинство международных агентств при составлении своих рейтингов забывают самое главное - атмосферу праздника.