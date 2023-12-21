Мнение
21.12.2023, 14:00

МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: „Помощь Запада Украине становится символической“

 
Нападение России на Украину было предрешено
Валерий Сайковский
публицист
Самоходная гаубица «Арчер» ведет огонь по российским позициям
Самоходная гаубица «Арчер» ведет огонь по российским позициям
ФОТО: Thomas Peter | Reuters / Scanpix / LETA

Нынешний конфликт в Украине - первое столкновение нового типа. Ни ядерное оружие, ни танковые соединения с техникой последних поколений не играют сейчас прежней роли. Все стало на порядок технологичнее и требует организации дела на принципиально новом уровне. Едва ли не главную роль начинают играть электронное подавление и дроны, считавшиеся еще совсем недавно развлечением в свободное время. Гиперзвук, демонстрация которого еще недавно считалась мультиком-страшилкой, тоже стал новым фактором в военных столкновениях. Под влиянием вышеописанного обязаны изменится организация военных действий, ВПК и подход к подготовке солдат.

Об опасности российского нападения украинцы кричали всему миру c 2014 по 2021год. Как показали первые месяцы боевых действий, именно то, что Украина сделала в описанный период в зоне АТО при помощи западных союзников (строительство укреплений, обучение личного состава), позволило ей успешно противостоять России в первое время и частично отвоевать занятые армией РФ в первые недели территории.

Россия с 2017 года постоянно обвиняла Украину в невыполнении соглашений Минск-2, что тоже было поводом ожидать нападения. Выступление Путина летом 2021 года с предложением о новой конфигурации европейской безопасности было последним предупреждением скорее Западу, чем Украине. Определенное символичное значение имело и невыполнение Зеленским собственных предвыборных обещаний по Донбассу, особенно после подтверждения этих обязательств в Париже и знаменитой фотографии „минской четверки“. В связи с вышеизложенным было бы проблематично считать нападение России на Украину внезапным.

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