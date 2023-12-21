МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: „Помощь Запада Украине становится символической“

Нынешний конфликт в Украине - первое столкновение нового типа. Ни ядерное оружие, ни танковые соединения с техникой последних поколений не играют сейчас прежней роли. Все стало на порядок технологичнее и требует организации дела на принципиально новом уровне. Едва ли не главную роль начинают играть электронное подавление и дроны, считавшиеся еще совсем недавно развлечением в свободное время. Гиперзвук, демонстрация которого еще недавно считалась мультиком-страшилкой, тоже стал новым фактором в военных столкновениях. Под влиянием вышеописанного обязаны изменится организация военных действий, ВПК и подход к подготовке солдат.