МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: „Помощь Запада Украине становится символической“
Нынешний конфликт в Украине - первое столкновение нового типа. Ни ядерное оружие, ни танковые соединения с техникой последних поколений не играют сейчас прежней роли. Все стало на порядок технологичнее и требует организации дела на принципиально новом уровне. Едва ли не главную роль начинают играть электронное подавление и дроны, считавшиеся еще совсем недавно развлечением в свободное время. Гиперзвук, демонстрация которого еще недавно считалась мультиком-страшилкой, тоже стал новым фактором в военных столкновениях. Под влиянием вышеописанного обязаны изменится организация военных действий, ВПК и подход к подготовке солдат.
Об опасности российского нападения украинцы кричали всему миру c 2014 по 2021год. Как показали первые месяцы боевых действий, именно то, что Украина сделала в описанный период в зоне АТО при помощи западных союзников (строительство укреплений, обучение личного состава), позволило ей успешно противостоять России в первое время и частично отвоевать занятые армией РФ в первые недели территории.