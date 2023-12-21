Будни спасателей: собака на поводке осталась снаружи лифта и чуть не погибла, лиса застряла в колючей проволоке

Днем ​​прохожий сообщил в Центр тревоги, что в поселке Виртсу в колючей проволоке случайно застряла хвостом лиса. Спасатели-добровольцы приехали на помощь животному. Они быстро нашли решение, как освободить лису из-под колючей проволоки, и уже через семь минут животное живым и здоровым отправилось в лес.

В 16:54 поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме в Тарту ребенок, вошедший в лифт, случайно оставил собаку на поводке снаружи. Поднимающийся лифт подвесил собаку, и псу грозила опасность удушения. До приезда спасателей случайно оказавшийся там мужчина держал собаку в воздухе, спасатели освободили животное и отвели ее домой вместе с ребенком.

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