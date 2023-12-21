В России от гриппа в поезде умер ребенок из самопровозглашенной ЛНР, остальные дети госпитализированы

Группу детей, ехавших на поезде из Тюмени в Адлер, в Саратовской области вечером 20 декабря сняли с поезда из-за высокой температуры, написал в телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.

„Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь“, — сообщил он.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что у детей выявили грипп А.

В первых сообщениях о произошедшем шла речь об одном ребенке, позднее Бусаргин написал, что „около 30 ребят пожаловались на температуру“.

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