Европейский университет в Петербурге наказан за хранение книг. Означает ли это, что книги в России начнут уничтожать?

Прокуратура возбудила административное дело против вуза, обнаружив в его помещении восемь запрещенных к распространению книг. В список попали монография о толковании Лао-Цзы, исследования о развитии в России науки и интернета, материалы по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам и сборник материалов проходившего в Петербурге российско-британского семинара о работе музеев в условиях рыночной экономики.

Если в вышестоящих судах по делу ЕУСПб в итоге устоит позиция прокуратуры, при том, что университет не выдавал книги читателям, видимо, из этого будет следовать, что книги нужно уничтожать, чтобы обезопасить себя от преследования со стороны государства, сказал Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы „Марков и Мадаминов“ Сергей Марков .

Запрещенные организации, указанные в решении, „не являются автором книг, содержание книг не связано с их деятельностью“. Книги, изданные при их поддержке, в библиотеку вуза попали задолго до признания издателей „нежелательными“, а после этого хранились в специальном закрытом фонде и никому не выдавались, говорится в комментарии Европейского университета.

Соучастие в деятельности запрещенных в России институтов Европейский университет, по версии прокуратуры, осуществил „путем хранения и распространения“ среди своих студентов и сотрудников информационных материалов, изданных указанными организациями“. Судья Александра Пономарева поддержала доводы прокуратуры. Университет с решением не согласен и будет его обжаловать.

Поводом для рассмотрения дела в Дзержинском райсуде Петербурга послужили поступившие туда 10 ноября протоколы прокуратуры. Надзорное ведомство признало вуз соучастником деятельности института „Открытое общество“, созданного американским бизнесменом Джорджем Соросом, и Института Кеннана — подразделения Международного центра Вудро Вильсона. Первую организацию российская генпрокуратура признала нежелательной в 2015 году, вторую — в 2022-м.

Западные организации, поддержавшие издание этих книг, власти России признали нежелательными. ЕУСПб с тех пор хранит книги в спецфонде и не выдает читателям, но вузу в данном случае это не помогло.

Одна из восьми обнаруженных в ЕУСПб книг, материалы российско-британского семинара „Музеи Санкт-Петербурга в условиях рыночной экономики“, включена в вузовские программы магистратуры по музеологии, библиографические списки многочисленных диссертаций и электронные каталоги библиотек. Редактором сборника был глава Международного благотворительного фонда спасения Петербурга-Ленинграда историк Александр Марголис.

„Токсичные“ издания прячут от читателей и другие вузы. „Книги „экстремистов“ и „нежелательных организаций“ нельзя выдавать на руки (домой) — они были убраны в архив, но раньше по запросу с ними можно было работать в читальном зале, мы консультировались по этому поводу с коллегами из других библиотек и юристами“, — сказал Би-би-си бывший сотрудник одного из московских университетов. Би-би-си не называет его имени и названия вуза в целях безопасности.

Если у посетителей библиотеки ЕУСПб не было возможности ознакомиться с книгами, состава правонарушения нет, считает Марков. Интригу в суде, по его словам, обостряла коллизия между двумя федеральными законами. „Законодательство о нежелательных организациях запрещает распространять материалы, изданные нежелательной организацией. А закон о библиотечном деле прямо обязывает библиотеки содержать фонд, отражающий идеологическое многообразие“, — отмечал юрист.

При этом дата признания организации нежелательной, по его мнению, значения не имеет. Фактически это означает, что власти России вернули в российские библиотеки систему „спецхрана“.

Все эти книги были изданы при поддержке ныне опальных западных институтов в период с 1997 по 2004 гг. и переданы в библиотеку ЕУСПб с 2000 по 2009 гг. — задолго до принятия в России федерального закона о нежелательных организациях. После того как институты были признаны в России нежелательными, упомянутые издания хранились в „закрытом специальном фонде и никому не выдавались“, возражал вуз.

Изъятие книг, к изданию которых имела отношение нежелательная организация, повторяет тот же принцип спецхрана, который действовал в советское время, отмечает Марголис. Он приводит в пример книги историка Николая Анциферова , автора изданных в начале 1920-х годов книг „Душа Петербурга“ и „Петербург Достоевского“. После прихода к власти Сталина его несколько раз арестовывали, но, отбыв срок, историк вернулся в Ленинград, в 1943 году был принят в Союз писателей и закончил карьеру сотрудником Литературного музея в Москве.

Фонд Сороса, по его словам, активно поддерживал издательские программы в России и финансировал стопроцентно или частично сотни или тысячи книг по всей стране. „Цель полного изъятия этих книг из общего доступа практически, мне кажется, недостижима, это чудовищный объем работы“, — считает собеседник Би-би-си.

„Широко распространенная авторская программа в нашей стране была связана со школьными учителями. Их так и называли „Соросовские учителя“. То есть десятки, может быть, даже тысячи преподавателей получали от Сороса вторую зарплату для того, чтобы сводить концы с концами. Это было массовое явление, оно всячески поддерживалось тогдашним правительством. Причем все отклики тогдашние на эту деятельность носили восторженный характер“. Владимир Путин в то время возглавлял в мэрии Петербурга комитет по внешним связям. „То, что комитет Путина активно сотрудничал с Соросом, у меня ни малейшего сомнения“, — говорит Марголис.

Семинар был организован этим фондом и британским Форумом лидеров бизнеса под патронатом принца Уэльского, в нем принимали участие директора российских музеев, которые в 1990-е годы впервые столкнулись с необходимостью самостоятельно добывать средства для своей деятельности, рассказал Би-би-си Марголис. Часть финансирования этой программы взял на себя фонд Сороса, из-за „нежелательности“ которого книга теперь запрещена к распространению. Сорос тогда активно помогал России, вспоминает Марголис (сам историк в начале 1990-х был советником по культуре первого мэра города Анатолия Собчака).

„То есть он был вполне легален. Но его книги попали в спецхран с мотивацией, что автор был осужден советской властью за контрреволюционную деятельность, — говорит Марголис. — Прочесть в открытом доступе „Душу Петербурга“ было невозможно“. В 1990-е годы, говорит он, поступил циркуляр вернуть книги из специального хранения на полки, что библиотекари исполнили с большим энтузиазмом.

Однако система спецхрана в библиотеках, ликвидированная в ходе перестройки, давно уже восстановлена, сказал Би-би-си Марголис. „Я обратил на это внимание по сигналам моих студентов, которым давал рекомендации сходить в библиотеку и посмотреть там какую-то книжечку по истории России и Петербурга, например, о петровских реформах. Они мне стали сигналить, что некоторые книги в библиотеке им выдать отказались, сказали, что они „закрыты““, — вспоминает историк.

„Из этого будет следовать, что книги нужно уничтожать“

В мае 2023 года, как рассказывала Русская служба Би-би-си, прокуратура и Рособрнадзор провели внеплановую проверку Европейского университета „в рамках мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму“. Кроме книг в библиотеке, проверяющие изучали публикации преподавателей и темы диссертаций студентов — в том числе по политологии, истории и социологии, а также присутствовали на занятиях.

Проверка тогда затронула несколько десятков преподавателей и несколько сотен магистрантов и аспирантов. В самом вузе предполагали, что проверка может закончиться закрытием университета или отдельных его программ. „Составление протоколов [об участии в деятельности нежелательных организаций] выглядит как попытка прокуратуры показать хоть какой-то результат проведенной проверки“, — полагает юрист Марков.

Статья 20.33 КоАП РФ об участии в деятельности нежелательных организаций с 2021 года позволяет штрафовать должностных лиц на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а юридических лиц — от 50 до 100 тысяч.