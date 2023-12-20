Теперь в обычных магазинах Эстонии можно расплачиваться криптовалютой
Криптовалютный платежный сервис Binance Pay запустил партнерство с онлайн-банком Blackcatcard. Это партнерство расширяет возможности пользователей в Эстонии и Латвии совершать повседневные покупки с помощью криптовалюты, способствуя достижению цели Binance по увеличению степени финансовой свободы и содействию глобальному внедрению цифровых активов.
Теперь пользователи Binance могут легко переводить свои активы на учетные записи Blackcatcard, конвертируя USDT в евро всего за несколько кликов. Кроме того, эти средства можно использовать для приобретения товаров и услуг с помощью Blackcatcard как онлайн, так и в заведениях сферы обслуживания.
Этот вариант подходит для энтузиастов криптовалюты, которым нужны быстрые и простые транзакции. Он также предлагает пользователям криптовалют мобильный банкинг, платежные карты и персональный IBAN. Плавный переход от криптовалюты к евро экономит деньги и время, а пользователи могут сразу же использовать свои цифровые активы для повседневных платежей, что делает жизнь заметно проще.
Бесплатная платежная карта
Binance Pay и Blackcatcard предлагают жителям стран Европейской экономической зоны бесплатную платежную карту для без дополнительных затрат. Карта отправляется в любую точку мира бесплатно, вне зависимости от подтвержденного места жительства пользователя.
Кроме того, пользователи получают бесплатный персонализированный IBAN для выполнения ежедневных финансовых операций, включая отправку и получение платежей. Входящие и исходящие транзакции поддерживаются в форме платежей SEPA. Кроме того, Blackcatcard предлагает пользователям премию в размере 4% в год. При условии соблюдения пользователями определенных требований это дает право получать на свои счета в конце каждого месяца определенную сумму денег. Со всех карточных платежей можно получать 0,5% кэшбека, 2% кэшбека на Amazon и 5% кэшбека в Google Play.
Чтобы использовать карту, клиенты должны создать учетную запись Binance и успешно пройти полную проверку личности (KYC), используя паспорт или водительские права. Затем им следует авторизоваться через мобильное приложение Blackcatcard и выполнить описанные в руководстве шаги. Тем, у кого еще нет учетной записи Blackcatcard, следует зарегистрироваться на официальном сайте. Пополнение баланса Blackcatcard через Binance Pay возможно только путем конвертации USDT в евро.
Пользоваться очень просто
Директор по маркетингу Blackcatcard Игорь Корошев: „Сотрудничество Blackcatcard и Binance Pay – это новый шаг в трансформации банковского дела в эпоху цифровых технологий. Благодаря нашим совместным усилиям теперь клиенты могут использовать криптовалюту для покрытия повседневных расходов и наслаждаться надежностью традиционных денег“.
„Партнерство с Blackcatcard – еще один шаг в предоставлении пользователям Binance дополнительных вариантов оплаты криптовалютой через Binance Pay. Мы стремимся создавать инновационные решения, которые позволяют использовать криптовалюту ежедневно, – добавил региональный руководитель Binance в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии Кирилл Хомяков. – Мы считаем, что каждый должен иметь возможность свободно управлять своими финансами и свободно использовать их в любое время и в любом месте. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать криптовалюту более простой в использовании и расширить финансовую свободу для всех пользователей Binance“.
Blackcatcard доступна пользователям Binance в Эстонии и Латвии, а также Чехии, Венгрии и Румынии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.