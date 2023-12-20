Теперь в обычных магазинах Эстонии можно расплачиваться криптовалютой

Теперь пользователи Binance могут легко переводить свои активы на учетные записи Blackcatcard, конвертируя USDT в евро всего за несколько кликов. Кроме того, эти средства можно использовать для приобретения товаров и услуг с помощью Blackcatcard как онлайн, так и в заведениях сферы обслуживания.

Этот вариант подходит для энтузиастов криптовалюты, которым нужны быстрые и простые транзакции. Он также предлагает пользователям криптовалют мобильный банкинг, платежные карты и персональный IBAN. Плавный переход от криптовалюты к евро экономит деньги и время, а пользователи могут сразу же использовать свои цифровые активы для повседневных платежей, что делает жизнь заметно проще.

Бесплатная платежная карта

Binance Pay и Blackcatcard предлагают жителям стран Европейской экономической зоны бесплатную платежную карту для без дополнительных затрат. Карта отправляется в любую точку мира бесплатно, вне зависимости от подтвержденного места жительства пользователя.

Кроме того, пользователи получают бесплатный персонализированный IBAN для выполнения ежедневных финансовых операций, включая отправку и получение платежей. Входящие и исходящие транзакции поддерживаются в форме платежей SEPA. Кроме того, Blackcatcard предлагает пользователям премию в размере 4% в год. При условии соблюдения пользователями определенных требований это дает право получать на свои счета в конце каждого месяца определенную сумму денег. Со всех карточных платежей можно получать 0,5% кэшбека, 2% кэшбека на Amazon и 5% кэшбека в Google Play.

Чтобы использовать карту, клиенты должны создать учетную запись Binance и успешно пройти полную проверку личности (KYC), используя паспорт или водительские права. Затем им следует авторизоваться через мобильное приложение Blackcatcard и выполнить описанные в руководстве шаги . Тем, у кого еще нет учетной записи Blackcatcard, следует зарегистрироваться на официальном сайте. Пополнение баланса Blackcatcard через Binance Pay возможно только путем конвертации USDT в евро.