Граждане США в тюрьмах Путина - заложники кремлевских сделок(23)
Корреспондент Би-би-си по делам Восточной Европы Сара Рейнсфорд рассказывает о том, какие цели преследуют российские власти, сажая в свои тюрьмы граждан США. Это перевод ее материала, оригинал на английском языке можно прочитать здесь. На русский текст перевела русская служба Би-би-си.
Пять лет назад Пол Уилан отправился в Москву в двухнедельный отпуск, который закончился в мордовской колонии. Гражданину Америки предстоит встретить еще одно Рождество в заключении, в тысячах километров от дома.
Власти США говорят, что он ошибочно обвинен в шпионаже и несправедливо осужден.
Но в редком интервью, данном по телефону из тюрьмы, Пол рассказал Би-би-си, что чувствует себя брошенным своей страной, которая за минувший год дважды обменивалась с Россией заключенными.
Накопление заложников
В то время как Уилан дает свои комментарии, американский журналист Эван Гершкович, тоже обвиненный в шпионаже, готовится встретить свой первый Новый Год за решеткой.
Издание Wall Street Journal, в котором он работает, и его правительство ясно понимают, что обвинения России против него являются ложными. Аккредитованный корреспондент был арестован в марте при исполнении служебных обязанностей.
Другая журналистка Алсу Курмашева, гражданка США и России, была задержана в октябре, когда приехала в Россию по семейным обстоятельствам.
Ей грозит 15 лет тюрьмы по ряду обвинений, в числе которых распространение фейков о действиях российских военных.
Похоже, Кремль накапливает американских заложников.
Пол Уилан находится в заключении дольше всех. За это время мы много раз разговаривали, сначала в суде, а затем в тюрьме.
Представитель правительства США сообщил нам, что они сделали русским множество предложений и постоянно обсуждают дело Уилана с союзниками.
„Ни одна неделя не проходит без интенсивной деятельности по этому вопросу“, — говорится в заявлении.
Но за все годы нашего общения Уилан еще никогда не был настолько пессимистичен или расстроен.
Брошенный
„Я знаю, что США делают различные предложения, но Россию они не устраивают. Вот они и ходят вокруг да около, это все равно что бросать макароны об стену и смотреть, какие прилипнут“.
„Проблема в том, что это моя жизнь утекает, пока они это делают. Прошло уже пять лет!“.
Уилан говорит, что после суда Россия хотела обменять его на осужденного в Америке торговца оружием Виктора Бута. Но тогда президентом США был Дональд Трамп, и он последовательно отказывался от предложения.
Двумя годами позже Бута обменяли на звезду американского баскетбола Бриттни Грайнер, которая была признана виновной в хранении марихуаны.
Пол Уилан остался позади.
„Мне очень тяжело осознавать, что я мог бы быть дома много лет назад, — сказал он мне. — Очень неприятно осознавать, что они допустили эти ошибки. Они по сути бросили меня здесь“.
У Уилана также есть паспорта Великобритании, Ирландии и Канады, и его посещали послы всех четырех стран.
Но когда я спросила министерство иностранных дел Великобритании о том, какие предпринимаются попытки его вызволить, мне ответили, что „британскому гражданину оказывается консульская помощь“.
То же самое заявление Форин-офис сделал пять лет назад.
История Эвана
Госдепартамент США не раскрывает подробности деликатных переговоров. Но по словам представителя правительства США, госсекретарь Энтони Блинкен лично занимается освобождением Уилана.
В заявлении американских властей говорится, что Россия отказалась от нескольких значимых предложений, но США не прекратят усилий по возвращению своих граждан домой.
От этих усилий зависит не только Пол Уилан.
Арестованный в марте Эван Гершкович стал первым западным корреспондентом, которому Москва предъявила обвинение в шпионаже со времен холодной войны.
„Эван не шпион, он журналист. К этому нечего добавить“, — говорит Полина Иванова, московский корреспондент Financial Times и подруга Эвана.
Они начали работать в Москве в одно и то же время.
Сейчас он находится за решеткой, а Полина, как и многие российские корреспонденты, работает, находясь за рубежом из соображений безопасности.
Она вспоминает тот ужасный, как она выразилась, вечер, когда редакция потеряла контакт с Эваном, работавшим в тот момент над историей за пределами Москвы.
В следующий раз он вышел на связь уже как заключенный, обвиненный в шпионаже.
„Когда такое происходит с твоим другом, обрушивается вселенная. Это ужасное обвинение“, — говорит Полина.
Полина с друзьями каждую неделю часами разбирают письма поддержки, присланные из-за границы. Затем они переводят их на русский язык, как того требует цензура в московской тюрьме, где ФСБ держит Эвана.
Они также переводят журнальные статьи и посылают ему романы. На книжной полке Полины в ее берлинской квартире лежит небольшая стопка книг, которые они читают одновременно, чтобы потом обсудить.
Она пытается поддерживать настроение своего друга, а также не падать духом самой.
Перед самым арестом Эван освещал последнюю сделку между США и Россией, в рамках которой были обменены Бриттни Грайнер и Виктор Бут. До этого бывшего морского пехотинца США Тревора Рида обменяли на российского наркоторговца.
Как журналисту, ему известны механизмы таких сделок. Но ему также известно, какую высокую цену каждый раз назначает Россия.
И ее условия становятся все жестче.
Пол Уилан рассказал мне, что теперь в рамках любого следующего обмена Москва хочет вернуть из Германии осужденного киллера ФСБ.
Когда Вадим Красиков предстал перед судом в Берлине, судья назвал убийство, совершенное им посреди белого дня в центральном городском парке, актом государственного терроризма. Киллера приговорили к пожизненному заключению.
Если Москва настроена так серьезно, как мы думаем, то США придется подключать к переговорам Германию.
Немецкий политик Родерих Кайзеветтер говорит, что Вашингтон действительно имеет значительное влияние на Берлин, поскольку Германия очень зависит от американской разведки – от ее „намеков и советов“, как он это называет.
Однако сам Кайзеветтер, член парламентского комитета по иностранным делам, выступает против любых сделок.
„Мы не можем позволить себе дать России повод думать, что она может совершать преступления в других странах, а затем, после многолетней дипломатической паузы, возвращать себе своих убийц“, — сказал он мне в Бундестаге.
На прошлой неделе Владимир Путин подчеркнул, что любое соглашение по возвращению Россией американских граждан должно быть „обоюдно приемлемо“.
США должны принять „соответствующее решение“, сказал он, стараясь выглядеть разумным человеком, которым он не является.
Возможно, это намек на то, что переговоры активизируются. Но, возможно и нет.
„Я понятия не имею, о чем думает Кремль, я знаю одно – мой лучший друг в тюрьме, и он не должен там быть, — говорит мне Полина Иванова. — Он должен быть дома и продолжать свою работу“.
Пол Уилан тоже не в восторге.
Он целыми днями шьет рабочие комбинезоны и шапки на тюремной фабрике и рассказывает мне, что стены его барака покрыты черной плесенью. В день нашего телефонного разговора температура внутри лагерных помещений была -15 градусов, отопления нет.
Он говорит, что его жизнь была разрушена после ареста. Он потерял свободу, работу и дом, а недавно на него напал другой заключенный.
Власти США уверяют, что о нем не забыли. Но больше всего он боится, что следующий обмен снова пройдет без его участия.
„Я чрезвычайно обеспокоен. С каждым новым обменом мое дело отодвигается в конец очереди, как будто оно менее важно. И на данный момент это уже очень тревожно“.
Это Россия посадила его в тюрьму, но по словам Пола Уилана, ему нужно, чтобы США приложили больше усилий для его возвращения домой.
„Все обещания, которые были сделаны, оказались пустыми“.
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