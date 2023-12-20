Граждане США в тюрьмах Путина - заложники кремлевских сделок

Пять лет назад Пол Уилан отправился в Москву в двухнедельный отпуск, который закончился в мордовской колонии. Гражданину Америки предстоит встретить еще одно Рождество в заключении, в тысячах километров от дома.

Власти США говорят, что он ошибочно обвинен в шпионаже и несправедливо осужден.

Но в редком интервью, данном по телефону из тюрьмы, Пол рассказал Би-би-си, что чувствует себя брошенным своей страной, которая за минувший год дважды обменивалась с Россией заключенными.

Накопление заложников

В то время как Уилан дает свои комментарии, американский журналист Эван Гершкович, тоже обвиненный в шпионаже, готовится встретить свой первый Новый Год за решеткой.

Издание Wall Street Journal, в котором он работает, и его правительство ясно понимают, что обвинения России против него являются ложными. Аккредитованный корреспондент был арестован в марте при исполнении служебных обязанностей.

Другая журналистка Алсу Курмашева, гражданка США и России, была задержана в октябре, когда приехала в Россию по семейным обстоятельствам.

Ей грозит 15 лет тюрьмы по ряду обвинений, в числе которых распространение фейков о действиях российских военных.

Похоже, Кремль накапливает американских заложников.

Пол Уилан находится в заключении дольше всех. За это время мы много раз разговаривали, сначала в суде, а затем в тюрьме.

Представитель правительства США сообщил нам, что они сделали русским множество предложений и постоянно обсуждают дело Уилана с союзниками.

„Ни одна неделя не проходит без интенсивной деятельности по этому вопросу“, — говорится в заявлении.

Но за все годы нашего общения Уилан еще никогда не был настолько пессимистичен или расстроен.

Брошенный

„Я знаю, что США делают различные предложения, но Россию они не устраивают. Вот они и ходят вокруг да около, это все равно что бросать макароны об стену и смотреть, какие прилипнут“.

„Проблема в том, что это моя жизнь утекает, пока они это делают. Прошло уже пять лет!“.