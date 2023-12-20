20.12.2023, 18:58
„Самая боеспособная часть российской армии уже уничтожена!“ Действительно ли у России бесконечные ресурсы для ведения войны?
Эксклюзив Delfi
Во время своей последней прямой линии Владимир Путин назвал некоторые цифры, связанные с численностью и составом российских сил, воюющих в Украине. По словам президента России, в зоне боевых действий в Украине находятся 617 тысяч российских военнослужащих. „Протяженность линии фронта составляет более 2 тысяч километров, в зоне боевых действий находится 617 тысяч человек“, - сказал он.