„Самая боеспособная часть российской армии уже уничтожена!“ Действительно ли у России бесконечные ресурсы для ведения войны?

Во время своей последней прямой линии Владимир Путин назвал некоторые цифры, связанные с численностью и составом российских сил, воюющих в Украине. По словам президента России, в зоне боевых действий в Украине находятся 617 тысяч российских военнослужащих. „Протяженность линии фронта составляет более 2 тысяч километров, в зоне боевых действий находится 617 тысяч человек“, - сказал он.

По словам Путина, 244 тысячи из них были мобилизованы в ходе первой волны мобилизации, которая началась осенью 2022 года. „У нас была частичная мобилизация, а потом мы зачислили 300 тысяч человек […] Сейчас, насколько мне известно, в зоне боевых действий находится 244 тысячи человек“, — сказал Путин.