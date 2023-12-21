За рубежом
21.12.2023, 11:15

Маргус Цахкна для The Guardian: нынешняя международная система долго в неизменном виде не продержится, она может рухнуть

 
Маргус Цахкна
министр иностранных дел Эстонии
Julija Sandul
перевод
Министр иностранных дел Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Маргус Цахкна
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Министр иностранных дел Маргус Цахкна пишет в статье для британского издания The Guardian, что основанная на правилах международная система нуждается в срочных и фундаментальных изменениях, иначе ее ждет крах. Цахкна призывает к новым глобальным дебатам по реформированию ООН и Международного уголовного суда.

Наш мир, основанный на правилах, - это триумф мира над войной. По крайней мере, именно так нам рассказывают на протяжении последних восьми десятилетий. Обещание „больше никогда“ является смыслом существования таких международных институтов, как Организация Объединенных Наций и Международный уголовный суд (МУС), которые любят прослеживать свою историю до того момента, когда страны поднялись из руин Второй мировой войны и установили прочный мир. Упрочнение свободы и процветания считалось побочным продуктом.

Однако все большее число людей по всему миру больше не верят в эту историю. С возвращением полномасштабной агрессии со стороны России, ростом насилия и нестабильности во всем мире все обещания были нарушены. Мы переживаем ужасы, которые эта система давно должна была устранить.

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