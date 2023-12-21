Маргус Цахкна для The Guardian: нынешняя международная система долго в неизменном виде не продержится, она может рухнуть

Наш мир, основанный на правилах, - это триумф мира над войной. По крайней мере, именно так нам рассказывают на протяжении последних восьми десятилетий. Обещание „больше никогда“ является смыслом существования таких международных институтов, как Организация Объединенных Наций и Международный уголовный суд (МУС), которые любят прослеживать свою историю до того момента, когда страны поднялись из руин Второй мировой войны и установили прочный мир. Упрочнение свободы и процветания считалось побочным продуктом.