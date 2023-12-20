„Предлагают отдать многодетному омоновцу“. У обладательницы Нобелевской премии Алексиевич хотят отобрать ее квартиру

Координационный совет был создан по инициативе Светланы Тихановской для „организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе, а также для защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь“.

28 ноября правозащитникам стало известно о массовых обысках в Минске, связанных с „делом Координационного совета“. После этого силовики выписали более сотни ордеров на арест имущества тех, кто проходит по этому делу и был вынужден уехать из страны.

По словам Кайсы Эберг-Линдстен , шведской переводчицы книг Алексиевич, писательница еще до своего отъезда высказывала опасения, что белорусские власти могут помешать ей вернуться в страну. Она отмечала, что „возможно, что они так сделают“.

В конце сентября 2020-го Алексиевич покинула Беларусь и отправилась в Германию. Тогда ее помощница сообщила , что отъезд писательницы не связан с уголовным делом против Координационного совета и что она улетела „по своим личным и литературным делам“, а также на лечение.

После выборов 2020 года писательница вошла в президиум оппозиционного Координационного совета. Через несколько дней она сообщила, что в ее квартиру звонят неизвестные, и попросила журналистов собраться возле ее подъезда. Также домой к Алексиевич в знак солидарности и поддержки пришли послы ЕС, Латвии, Литвы, Чехии, Эстонии, Германии и других европейских стран.

Напомним, на полученную в 2015 году Нобелевскую премию Светлана Алексиевич приобрела квартиру в доме „У Троицкого“ на улице Сторожевской, больше известном в народе как „дом Чижа“. Его застройщиком является компания „Трайпл“, до недавнего времени возглавляемая опальным олигархом Юрием Чижом.

— Всемирно известная белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич уже вынуждена была покинуть страну. Теперь режим угрожает отобрать у нее минскую квартиру в качестве очередного акта мести. Ту самую квартиру, где в 2020 году собирались европейские дипломаты, чтобы защитить ее, — написала Тихановская в X.

Светлана Алексиевич рассказала „Зеркалу“, что пока нет информации об аресте ее квартиры в доме „У Троицкого“, которую она купила в 2015-м году на Нобелевскую премию. По словам писательницы, к недвижимости имеют доступ ее доверенные лица.

— Квартира не опечатана, ничего такого нет, — объясняет Алексиевич. — Пока только разговоры об этом ходят, друзья присылали мне видео [Григория] Азаренка, где он предлагает отдать мою квартиру многодетному омоновцу. С ними не соскучишься! Мне кажется важным, что не власть такие моменты озвучивает, а пропагандисты. Я думаю, это пробный камень, они вбрасывают в общество такие мячи и смотрят, какая будет реакция. Власть сама не может об этом сказать. Хотя, конечно, для меня их логика непостижима.

Светлана Алексиевич говорит, возможная конфискация минской квартиры будет ей неприятна, но никаких ценностей там нет. Нобелевскую медаль она забрала с собой в Германию еще во время отъезда из Беларуси в 2020 году.

— В квартире остались только мои личные вещи: книги, одежда — все, что составляет человеческую жизнь, — с грустью в голосе сказала нобелевская лауреатка. — Ужасно все это. Квартира — это же мир человека, у меня там никаких богатств нет, кроме моего мира. Это мое принципиальное отношение к жизни — только книги и вещи, которые дороги мне как память.

По словам писательницы, информационная кампания о необходимости конфискации ее минской квартиры началась параллельно с волной обысков и арестов недвижимости людей, связанных с Координационным советом. 1 декабря 2023 года силовики сообщили, что по этому делу было проведено более 200 обысков по всей Беларуси. Напомним, в августе 2020 года Светлана Алексиевич вошла в президиум Координационного совета, после чего была вынуждена покинуть Беларусь.

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