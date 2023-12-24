ПОДКАСТ | Все проблемы у нас в голове: почему мы боимся зарабатывать деньги

„Страхи - основа всего. Из-за страхов мы бездействуем. Из этого мы строим реальность вокруг нас, - говорит предприниматель, основатель компании Disly Виктория Алейникова. - Например, страх неудачи, страх получить результат, который мы не хотели бы получить. Поэтому мы даже не пробуем. Я сама раньше всегда переживала из-за страха провала. Также есть страх критики, что о нас подумают? Это распространяется на все сферы, от социальных сетей до выхода на публику. Есть страх что-то потерять, например, уйти с работы - как я найду новую? Или где гарантия, что если я вложу деньги в бизнес, он окупится?“