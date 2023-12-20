„Я почему-то получаю поздравления". RusDelfi пообщался с главредом „Псковской губернии“, которого разыскивает МВД России
МВД России объявило в розыск главного редактора газеты „Псковская губерния“ Дениса Камалягина. RusDelfi поговорил с Денисом и выяснил, за какое именно высказывание его преследуют, где он находится сейчас и действительно ли он - украинец, о чем объявило МВД России.
Может быть, если бы я родился в Казахстане, меня бы это меньше трогало
„Не знаю, троллинг ли это был по поводу того, что я украинец, или нет. Но для меня это, наверное, важно стало, когда началась война. Я родился в Украине, в Макеевке, провел там около года своей жизни. Потом уехал, но регулярно ездил туда к своим бабушке с дедушкой. Они до сих пор живут там - сейчас, правда, не в Макеевке, а в другом регионе. Бабушка, дедушка, дядя, его сын - они остаются там, поэтому, конечно, это важно. И если раньше я об этом меньше задумывался, то сейчас для меня место рождения - это важная вещь. Может быть, если бы я родился в Казахстане, меня бы это меньше трогало. Если бы у меня не было там родственников, я бы, может быть, не так на все это реагировал“ - говорит Денис.
Подобная новость журналиста не удивила. Об уголовном деле против него стало известно около трех недель назад. Да и деятельность „Псковской губернии“ давно не по душе российским властям. Так, в марте 2022 года в редакции издания прошли обыски, а сайт был заблокирован. Полиция провела „осмотр“, изъяла телефоны и компьютеры у сотрудников. По словам силовиков, поступило анонимное сообщение о том, что в редакции призывали на митинг против „военной операции в Украине“ (так в России продолжают называть войну - прим. RusDelfi).
Но что послужило „триггером“ именно в деле Камалягина? Денис уверен, что корни здесь уходят глубоко. „Надо копнуть на 10 лет назад, когда началась вся история с „Псковской губернией“, - говорит главный редактор. - Когда мы первыми написали, что псковские десантники воюют на территории Украины в Донецкой и Луганской областях. После этого были скандалы, нападения на журналистов в Пскове. Я тогда же приблизительно стал главным редактором, сразу после этих случаев. Тогда и начались неприятности. В 2016 году наше издания стало иностранным агентом - как некоммерческая организация. В 2020 году я стал иностранным агентом. В том же году мою предшественницу Светлану Прокопьеву осудили „за оправдание терроризма“.
С чем была связана последняя публикация, в которой увидели повторную дискредитацию? Первая у меня была в прошлом году - я уже не помню, по какому поводу. В этот же раз это была программа на нашем YouTube-канале, где я рассказывал про ракетный удар по Умани, где погибли, насколько я помню, 29 гражданских, когда ракета попала в жилой дом. Это посчитали дискредитацией войск РФ“.
При этом, по словам Дениса, у „Псковской губернии“ дела идут нормально: „Как на работу издания повлияет решение МВД, сказать не могу, думаю, что никак. А вот на мои перемещения в другие страны, конечно, повлияет. Ездить в страны, которые сотрудничают с РФ, я не планирую“.
Мои родители пока не могут приехать ко мне в Латвию
По поводу своего эмоционального состояния Денис высказался кратко - после всего, что произошло, он уже ничего по поводу собственного объявления в розыск не чувствует. А вот родители не обрадовались - теперь Денису точно никак нельзя возвращаться в Россию.
„У меня никаких эмоций не было. Со времен „иностранного агента“ за последние три года никаких эмоций не осталось. Могу сказать за других. Многие почему-то это считают неким признанием заслуг. Я получаю поздравления. Конечно, и сочувствие параллельно, но при этом все говорят „так держать“. Все это звучит немного дико, но так, к сожалению, есть.
Среди родственников у меня остались те, кто разделяет мою позицию, поддерживают. Они, конечно, меньше рады. Не уверен, питали ли они какие-то иллюзии, что я смогу при действующем режиме туда вернуться, но это уже состоявшийся факт. Наверное, им грустно. Мои родители пока не могут выехать ко мне в Латвию и как-то со мной пересечься. Мои родственники в Украине, соответственно, тоже. Поэтому родители, наверное, более чувствительны к этому. Я же - нормально на это реагирую“.
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