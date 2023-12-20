„Я почему-то получаю поздравления". RusDelfi пообщался с главредом „Псковской губернии“, которого разыскивает МВД России

Может быть, если бы я родился в Казахстане, меня бы это меньше трогало

„Не знаю, троллинг ли это был по поводу того, что я украинец, или нет. Но для меня это, наверное, важно стало, когда началась война. Я родился в Украине, в Макеевке, провел там около года своей жизни. Потом уехал, но регулярно ездил туда к своим бабушке с дедушкой. Они до сих пор живут там - сейчас, правда, не в Макеевке, а в другом регионе. Бабушка, дедушка, дядя, его сын - они остаются там, поэтому, конечно, это важно. И если раньше я об этом меньше задумывался, то сейчас для меня место рождения - это важная вещь. Может быть, если бы я родился в Казахстане, меня бы это меньше трогало. Если бы у меня не было там родственников, я бы, может быть, не так на все это реагировал“ - говорит Денис.

Подобная новость журналиста не удивила. Об уголовном деле против него стало известно около трех недель назад. Да и деятельность „Псковской губернии“ давно не по душе российским властям. Так, в марте 2022 года в редакции издания прошли обыски, а сайт был заблокирован. Полиция провела „осмотр“, изъяла телефоны и компьютеры у сотрудников. По словам силовиков, поступило анонимное сообщение о том, что в редакции призывали на митинг против „военной операции в Украине“ (так в России продолжают называть войну - прим. RusDelfi).