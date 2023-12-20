Счета за отопление - это конец малому бизнесу в Нарве?
Продолжать ли вести свой бизнес, когда счета за отопление зашкаливают и съедают весь доход? Даша Новожилова, молодой предприниматель из Нарвы, сейчас каждый день задает себе этот вопрос. Она готова работать зимой в ноль, но в минус - уже нереально.
Даше 21 год. Она открыла в Нарве школу танцев Dary Pole studio этим летом. Даша знала, что будет повышение цен на отопление, предварительно посчитала сумму, которую стоит ожидать осенью и зимой. Она думала, что увидит в платежке максимум 350-400 евро за коммунальные услуги, но в ноябре счет за отопление пришел на 600 евро, а в декабре - на 800 евро.
Бизнес-план Даша писала. По нему четко и шла. „Я описала все риски, коммунальные платежи тоже входили в эту часть бизнес-плана, но не думала, что они настолько пробьют потолок, от счета в октябре уже пришла в ужас,“ - с сожалением говорит Даша.
„Мои знакомые, кто работает в бьюти-сфере, в основном за свои 40 квадратов платят максимум по 60 евро, почему у меня вышло 800 - не понимаю“, - продолжает девушка.
Даша хотела делать ставку на воздушную акробатику в своей студии, она долго искала помещение, в котором был бы просторный зал. Нашла его в здании бывшего детского сада на Mõisa 1. 70 квадратных метров - это большой зал, в котором сейчас установлены пилоны, висят полотна для занятий. Есть еще маленький - в основном для индивидуальных тренировок или для танцев, в которых не нужно оборудование. Плюс раздевалка и коридор - всего 260 квадратных метров.
Здание принадлежит городу, арендная ставка приемлемая, но оплата отопления спутала все карты девушке, азартно начавшей свой путь в бизнесе. У города дела идут неважно, поэтому скидку на аренду они не сделают. Без отопления коммунальные выходили около 150 евро.
В городской управе рассказали, что по данным последнего энергоаудита здания на Mõisa 1, в котором Даша открыла студию, ему был присвоен класс „Н“ еще в 2010 году сроком на 10 лет, то есть он уже не актуален, но новый энергоаудит не проводился. Этот класс говорит о технически устаревшем строении со всеми присущими проблемами будь то инженерные сети, стены и кровля. Температура теплоносителя регулируется теплоузлом, исходя из температуры наружного воздуха.
„В данном здании находятся несколько арендаторов, в том числе связанные с деятельностью с детьми, - прокомментировала заведующая Отделом имущества Департамента городского хозяйства Елена Скулачева. - В ноябре была произведена перенастройка теплоузла под устраивающий всех температурный режим, так как в некоторых помещениях было значительно теплее, чем в другой части здания. Нет абсолютно одинаковых зданий, и потребление теплоэнергии на квадратный метр почти всегда отличается“. Для сравнения Скулачева привела две цифры: период отопления с октября по ноябрь 2022 года – потребление теплоэнергии составило 54 MWh, октябрь-ноябрь 2023 года – 58 MWh. Это незначительное различие в потреблении может быть связано с погодой. Поэтому такая сумма в счете - это вопрос повышения стоимости отопления.
„Похоже, придется работать в ноль, я не думаю, что буду работать в минус, другого дохода у меня нет, это мой основной заработок, - размышляет Даша. - Я здесь и как тренер в первую очередь, и как предприниматель. Мне нужно продолжать учиться, продвигать студию. Времени на другую работу просто нет. Думаю, что если совсем все будет сложно, то буду готова устроиться на работу, оставить себе минимум тренировок в студии, буду трудиться в другом месте, чтобы содержать студию в ноль. Я не знаю, как мне по-другому пережить зиму“.
Студия уникальна для города. Другую такую в Нарве не найти. Pole exotic, pole sport, aerial silk, twerk, high heels и другие направления точно не являются традиционными для консервативного приграничного города.
Первые тренировки начались в июне. Полотен и пилонов в зале еще не было, но все равно информация о новой студии распространилась быстро. Появились первые ученики, а потом и тренеры, которые захотели сотрудничать с Дашей. Сейчас уже работает команда - пять тренеров по различным направлениям. Открыли и группы для детей. Появилась аэройога, в студии начались занятия по стретчингу.
По словам Даши, вложить в студию пришлось много. Один пилон стоит от 350 евро. А в студии их восемь. Полотна, подвесы тоже не дешевые. Когда Даша въезжала в помещение, ремонта в нем не было. Девушка показывает фото - типичный заброшенный актовый зал старого детского сада. „Все здесь я сделала сама со своей семьей, в ремонте участвовали и парень, и мама, и дядя, - говорит Даша. - Если бы не семья, я бы не смогла открыть студию, не представляю, сколько бы еще пришлось заплатить за ремонт“.
Даша красила стены, ее парень укладывал паркет, дядя разбирался с электричеством. Дело нашлось всем членам семьи.
„В июле мы уже установили пилоны, и каждый месяц у нас добавлялись новые направления“, - рассказывает Даша. Мы сидим в небольшой раздевалке на диване. Рядом вешалка - на ней одежда для танцев, полка с обувью. Это можно купить. Я еще не знаю, сколько Даше лет, но понимаю, что она совсем юна. А уже бизнес, уже такие сложности. Она воодушевленно рассказывает о занятиях в студии.
„Акробатика на пилоне - это отличная прокачка мышц и замена залу“, - уточняет руководитель студии. И делится несколькими историями своих учениц, которые пришли или на занятия танцами со стулом, или на pole exotic. То, что танцы на пилонах - это красиво, ясно, но это еще и много травм! В истории в инстаграме у Даши в тот день был репост с аккаунта ее ученицы - ноги в синяках, но девушка была безумно довольна, что развивается, справляется, у нее начинает получаться. Она благодарила своего тренера. Даша готовит нескольких женщин для выступления на чемпионатах. Она твердо уверена, что сможет так подготовить их, что со временем у девочек будут победы. „Кто-то для души занимается, чтобы было разнообразие в дне, а кто-то хочет именно заявить о себе на чемпионатах“, - улыбается Даша. Пока такие занятия проходят индивидуально, но скоро появится новое оборудование, и можно будет вести подготовку в группах.
Спрашиваю о том, где Даша сама училась танцевать, раз в Нарве не было таких занятий раньше. И как решилась в 21 год открыть свой бизнес.
„С детства знала, что хочу работать с женщинами, - делится Даша. - Помню, как в детстве играла с Барби, и уже тогда понимала, что хочу менять жизни женщин к лучшему“. Даша работала визажистом, но в какой-то момент вдохновение ушло. В 16 лет она загорелась идеей освоить воздушную акробатику на пилоне. Но в Ида-Вирумаа таких школ она не нашла. Тогда Даша пообещала себе, что закончит школу, уедет в Таллинн и пойдет на тренировки там. Первым делом в Таллинне, когда она уехала туда учиться после школы, Даша, конечно, записалась в школу танцев.
„Я сразу поняла, что это кайф, что хочу заниматься воздушной акробатикой всю жизнь“, - рассказывает Даша. Она училась по специальности „бизнес-управление“. В конце учебы задумалась, что же дальше. Ей хотелось открыть собственное дело, которое было бы связано с женским общением. Как студентка она успела поработать и официанткой, и барменом, и контент-мейкером, и офис-менеджером. „Кем я только не работала, главное, что поняла: сидеть на месте не смогу, - говорит Даша. - И вдруг вспомнила о своей мечте и загорелась идеей вернуться в Нарву, потому что в ней по-прежнему нет ничего подобного. А я же не единственная, кому это интересно“. Даша бросила учебу, чтобы скорее начать дело своей мечты. Все ее мысли были уже в Нарве, она прикидывала, как открыть школу танцев.
Сейчас она проходит инструкторский курс с известным тренером по pole dance. Другие тренеры школы также имеют нужную квалификацию, уточняет Даша. „Мы учимся и дальше будем тоже учиться, стоять на месте нельзя, наши ученики растут, и нам нужно давать им программу сложнее“, - объясняет Даша.
Она не представляет, как оставить тренировки. Ищет варианты, как еще студия может зарабатывать, привлекать новых клиентов. Поднять цены она не может. „Это Нарва, если я повышу на 5-10 евро стоимость абонемента, люди перестанут ходить, - уверена Даша. - Для сравнения, у меня абонемент на 8 занятий стоит 50 евро, а в Таллинне - 110-120 евро. Примерно на 50% у меня меньше, чем в Таллинне. Там они могут повышать цены, у них нормальный уровень жизни, а в Нарве, где зарплаты не повышаются, я не могу это сделать“.
Пока Даша справлялась за счет индивидуальных занятий и за счет продажи одежды для танцев. Но если счета останутся прежними или увеличатся, то этого уже будет слишком мало. Даша установила в студии массажное кресло, начала проводить вечеринки, пробует приглашать известных тренеров на разовые мастер-классы, придумывает дополнительные мероприятия, чтобы были деньги на оплату коммунальных услуг. И активно продвигает студию в инстаграме. На рекламу тратит минимум 50 евро в месяц.
Благодаря рекламе студию Даши знают и в Силламяэ, и в Кохтла-Ярве. Приезжают на тренировки, так как женщины понимают их уникальность. Но пока этого недостаточно, чтобы вести успешный бизнес.
Даша не унывает, хочет справиться с ситуацией, уверена, что весной и летом все будет хорошо. Но впереди еще счета за зимние месяцы.
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