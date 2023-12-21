ОБЗОР RusDelfi | Новые умные очки от Huawei - стильный аксессуар для звонков и музыки, но насколько он удобный?

Как следует из названия, это уже вторая попытка Huawei запустить в продажу умные очки - первая модель линейки была представлена в конце 2021 года, а вторая - в 2023 году. Также в этом году вышла коллаборация Huawei с брендом солнцезащитных очков Gentle Monster, где есть как очки с прозрачными стеклами, так и с солнечными.

В очки Huawei Eyewear II изначально встроены самые обычные стекла. Как заверяет производитель, их можно заменить на линзы с диоптриями - ну или продолжать носить с обычными стеклами, как высокотехнологичный фешн-аксессуар.

Теперь о главном. В дужках очки имеют встроенную Bluetooth-гарнитуру, с помощью которой можно слушать музыку и отвечать на звонки. Huawei обещает, что гаджет будет воспроизводить музыку и звонки так, чтобы окружающие не слышали, что у вас играет, благодаря инновационному аудиоблоку с двойной диафрагмой, а также оснащены тройной системе шумоподавления.

Тут правда есть одно „но“ - насколько ваша музыка и разговоры будут не слышны другим, зависит от уровня громкости, на котором вы привыкли их слушать. Если вы используете один из верхних уровней громкости - что, конечно же, неблагоприятно влияет на ваш слух - то звук, исходящий из дужек наушников, будет все же слышен окружающим, если они стоят рядом с вами.

Тем не менее аксессуар все равно довольно удобен для тех, кто и так постоянно вынужден носить очки, потому что тогда не приходится иметь при себе наушники - они буквально постоянно на вас, встроенные в ваши же очки. Также крайне удобно и быстро можно ответить на срочный звонок, если вы за рулем или в процессе домашних дел либо совершения покупок в магазине.

Время автономной работы у смарт-очков впечатляющее: Huawei Eyewear II позволяют до 11 часов воспроизведения музыки и до 9 часов в режиме разговора. Благодаря быстрой зарядке до 100% батарея заряжается быстрее чем за час: полная зарядка занимает всего 50 минут.