ОБЗОР RusDelfi | Новые умные очки от Huawei - стильный аксессуар для звонков и музыки, но насколько он удобный?
На эстонском рынке китайский гигант Huawei известен, в первую очередь смарт-часами, беспроводными наушниками и смартфонами, но фирмы выпускает и более интересные вещи, как например, новинка этого года - умные очки Huawei Eyewear II. Вот что представляет из себя этот необычный гаджет.
Как следует из названия, это уже вторая попытка Huawei запустить в продажу умные очки - первая модель линейки была представлена в конце 2021 года, а вторая - в 2023 году. Также в этом году вышла коллаборация Huawei с брендом солнцезащитных очков Gentle Monster, где есть как очки с прозрачными стеклами, так и с солнечными.
В очки Huawei Eyewear II изначально встроены самые обычные стекла. Как заверяет производитель, их можно заменить на линзы с диоптриями - ну или продолжать носить с обычными стеклами, как высокотехнологичный фешн-аксессуар.
Теперь о главном. В дужках очки имеют встроенную Bluetooth-гарнитуру, с помощью которой можно слушать музыку и отвечать на звонки. Huawei обещает, что гаджет будет воспроизводить музыку и звонки так, чтобы окружающие не слышали, что у вас играет, благодаря инновационному аудиоблоку с двойной диафрагмой, а также оснащены тройной системе шумоподавления.
Тут правда есть одно „но“ - насколько ваша музыка и разговоры будут не слышны другим, зависит от уровня громкости, на котором вы привыкли их слушать. Если вы используете один из верхних уровней громкости - что, конечно же, неблагоприятно влияет на ваш слух - то звук, исходящий из дужек наушников, будет все же слышен окружающим, если они стоят рядом с вами.
Тем не менее аксессуар все равно довольно удобен для тех, кто и так постоянно вынужден носить очки, потому что тогда не приходится иметь при себе наушники - они буквально постоянно на вас, встроенные в ваши же очки. Также крайне удобно и быстро можно ответить на срочный звонок, если вы за рулем или в процессе домашних дел либо совершения покупок в магазине.
Время автономной работы у смарт-очков впечатляющее: Huawei Eyewear II позволяют до 11 часов воспроизведения музыки и до 9 часов в режиме разговора. Благодаря быстрой зарядке до 100% батарея заряжается быстрее чем за час: полная зарядка занимает всего 50 минут.
Как упоминалось ранее, динамики размещены в дужках очков, которые все же немного толще, чем обычно: толщина в самых широких местах составляет 9,7 мм. Однако это не делает аксессуар тяжелым, потому что оправа очков сделана из титанового сплава весом всего 4,7 граммов.
Как и другие смарт-устройства Huawei, очки можно сопрягать с помощью Bluetooth также с устройствами на платформах iOS, Android и Windows. Кроме того, очки можно подключить к нескольким устройствам одновременно и потом быстро переключать между ними.
В эстонских магазинах этот интересный гаджет, к сожалению, приобрести пока еще нельзя, а так его стоимость составляет около 300 евро.
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