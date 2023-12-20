Ремонт водопровода на улице Паэ временно изменит организацию движения

На следующей неделе, с 27 по 29 декабря, рядом с домом по адресу ул. Паэ, 2, состоятся работы по строительству канализационной трассы и водопровода. В этот период участок дороги, на котором будут осуществляться работы, будет закрыт для движения, в связи с чем временно изменятся маршруты автобусов №7, 13, 50 и 58. Также в связи с проведением работ будет закрыт один ряд движения на Петербургском шоссе.