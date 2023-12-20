МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: колбаса угрожает суверенитету России

Тема еды не отпускает в последнее время Владимира Путина. То про яйца его спросят в ходе „прямой линии“, то он вдруг заговорит про колбасу и суверенитет России. Причина таких разговоров - высокая продовольственная инфляция в стране, ставшая следствием сначала пандемии коронавируса, а потом и войны, которую Владимир Путин ведет с Украиной. Прошел уже год и десять месяцев с ее начала, и о ценах на продукты в РФ не говорит уже только ленивый. Колбасу уже публично предлагают менять на святое – суверенитет страны, но как знать, не пришлось бы разменивать его на яйца и куриные ножки, как это было вскоре после распада СССР.