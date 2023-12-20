Мнение
20.12.2023, 16:01

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: колбаса угрожает суверенитету России

 
СССР возвращается без яиц и масла
Сергей Ковальченко
журналист
Новогоднее поздравление Владимира Путина
Новогоднее поздравление Владимира Путина
ФОТО: vk.com

Холодильник наполняется нормальной едой только если сама страна нормальная, и тут мы подходим к пределу, который способна вынести пропаганда. Маргарита Симоньян и Ольга Скабеева способны громко кудахтать, но нестись они могут. Для этого нужны специальные куры в промышленных масштабах, а где их взять, когда кругом санкции?

Тема еды не отпускает в последнее время Владимира Путина. То про яйца его спросят в ходе „прямой линии“, то он вдруг заговорит про колбасу и суверенитет России. Причина таких разговоров - высокая продовольственная инфляция в стране, ставшая следствием сначала пандемии коронавируса, а потом и войны, которую Владимир Путин ведет с Украиной. Прошел уже год и десять месяцев с ее начала, и о ценах на продукты в РФ не говорит уже только ленивый. Колбасу уже публично предлагают менять на святое – суверенитет страны, но как знать, не пришлось бы разменивать его на яйца и куриные ножки, как это было вскоре после распада СССР.

Глава российского государства традиционно объясняет подорожание продуктов питания объективными факторами. Но если во время пандемии это было хоть как-то логично, то в период войны очень странно говорить о высокой экономике и плоско отшучиваться в ответ на серьезный вопрос пенсионерки „где дешевые яйца?“ фразой „Разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами? Он сказал — все отлично“.

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