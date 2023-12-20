Новости Ида-Вирумаа
20.12.2023, 15:15

Спор с государством. Kiviõli Keemiatööstus грозит закрытие, без работы могут остаться более 500 человек

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Kiviõli Keemiatööstus.
Kiviõli Keemiatööstus.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Kiviõli Keemiatööstus стоит перед нелегким выбором. Дело в том, что Департамент окружающей среды и Министерство климата требуют от предприятия построить к концу следующего года установку для улавливания серы. Однако ни времени, ни денег на это нет.

По словам председателя правления Kiviõli Keemiatööstus Прийта Орумаа, спор идет относительно сферы деятельности предприятия. Проблема в том, что государство предъявляет Kiviõli Keemiatööstus требования, как если бы речь шла об электростанции, работающей на сланце. Но сама компания с этим не согласна. „На самом деле, мы утилизируем остаточный газ от добычи сланцевого масла, в результате чего вырабатывается тепло и электроэнергия, которые мы и продаем тепловым предприятиям Кивиыли и главной сети“, — пояснил Орумаа.

Таким образом, государство ожидает, что завод не позднее конца следующего года простроит установку для улавливания серы стоимостью 20 млн евро. Если он этого не сделает, производство придется закрыть.

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