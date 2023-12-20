Спор с государством. Kiviõli Keemiatööstus грозит закрытие, без работы могут остаться более 500 человек

По словам председателя правления Kiviõli Keemiatööstus Прийта Орумаа, спор идет относительно сферы деятельности предприятия. Проблема в том, что государство предъявляет Kiviõli Keemiatööstus требования, как если бы речь шла об электростанции, работающей на сланце. Но сама компания с этим не согласна. „На самом деле, мы утилизируем остаточный газ от добычи сланцевого масла, в результате чего вырабатывается тепло и электроэнергия, которые мы и продаем тепловым предприятиям Кивиыли и главной сети“, — пояснил Орумаа.