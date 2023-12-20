Суд в Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в президентских выборах. К чему это может привести?

В основу судебного решения легла предполагаемая роль Дональда Трампа в событиях 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников вторглась в здание Конгресса на Капитолийском холме в попытке оспорить результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал его соперник Джо Байден.

Это решение сделало Трампа первым претендентом на пост президента в истории США, которого признали не имеющим права занимать Белый дом в соответствии с крайне редко используемой 14-й поправкой к Конституции. Несколько предыдущих попыток вычеркнуть Трампа из избирательного бюллетеня в других штатах не увенчались успехом.

Вступление решения в силу приостановлено до 4 января 2024 года, чтобы дать возможность Верховному суду США рассмотреть апелляцию на него.

При небольшом перевесе голосов (4:3) суд пришел к выводу, что Конституция запрещает претенденту на выдвижение от Республиканской партии в 2024 году появляться в избирательном бюллетене из-за его роли в „подстрекательстве к насилию против правительства США“.

Этот вердикт Верховного суда штата отменяет предыдущее решение судьи из Колорадо, который постановил, что запрет на восстание, предусмотренный 14-й поправкой, не распространяется на президентов, поскольку в этом разделе они прямо не названы.

Согласно постановлению судьи низшей инстанции, Трамп „участвовал в восстании, подталкивая своих сторонников к насилию“, но будучи президентом он не являлся „должностным лицом США“, которого можно было бы дисквалифицировать в соответствии с поправкой.

Адвокат Трампа утверждал, что беспорядки в Капитолии были недостаточно серьезными, чтобы квалифицировать их как мятеж, и что высказывания Трампа перед своими сторонниками в Вашингтоне в тот день были защищены его правом на свободу слова. Адвокат утверждал, что что суды не имеют права требовать исключения Трампа из избирательного бюллетеня.